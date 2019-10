Dudás Ádám

Dudás Ádám már a torna előtt nagy reménység volt, és Egyiptom után is az maradt. Annak idején érdeklődött iránta az Arsenal és a Glasgow Rangers is, de csak egy féléves szerződés jött össze neki a Szpartak Moszkvánál. Később a magyar bajnokságban játszott, egészen pontosan hét év alatt három bajnokin jutott szóhoz, mert karrierjét folyamatosan sérülések nehezítették. 2017-benis ezért vonult vissza, mindössze 28 évesen.

Koman Vladimir

Koman Vladimir szintén hatalmas tehetség volt a bronzéremmel végződő torna előtt, ő viszont megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítson. 2005-től 2012-ig az olasz Sampdoria játékosa volt, 2007-ben még a Serie A-ban is bemutatkozott, később kölcsönadták, majd visszatérve a genovai csapathoz még a Bajnokok Ligájában is játszott, gólt is szerzett. Ezután az akkor a francia másodosztályban játszó Monacóhoz szerződött. Bár utóbbi csapatában 17 meccsen szóhoz jutott, Oroszországba szerződött a Krasznodarhoz, majd a török Adanasporhoz, innen vette meg az iráni Sepahan FC, ahol a mai napig játszik. Az U20-as vb-n öt gólt szerzett és ezzel ezüstcipős lett, a felnőtt válogatottban 36 meccsen játszott és hét gólt szerzett. A bronzérmet nyerő csapatból kétségtelenül a sikeresebb játékosok közé tartozik.

Németh Krisztián

Németh Krisztián (aki a pályán látványosan jól megértette magát Komannal), a Liverpool játékosaként érkezett Egyiptomba, de angol csapatban a torna előtt és után sem jutott szóhoz bajnoki meccsen. Némi görög, magyar és holland kitérő után az Egyesült Államokban találta meg a számítását, a Sporting KC színeiben megmutatta mit is tud, 2015-ben csapata gólkirálya lett és az egyik találatát az MLS-szezon legszebbjének választották. Németh mégis elszerződött Katarba, de visszatért Amerikába és a New England után most ismét Kansasben játszik. A korosztályos válogatottak sikerkorszakai szinte egybeforrtak a nevével. Vezéregyénisége volt az U17-es csapatnak a 2006-os luxemburgi U17-es Európa-bajnokságon, a 2008-as U19-es Eb-n pedig Németh (és Gulácsi) vezérletével jutott a magyar együttes a legjobb négy közé, a csatár pedig bekerült a torna All Star-csapatába, akárcsak az U20-as világbajnokságon. A felnőtt csapatban 37 meccsen négy gólt szerzett.

Simon András

Simon szintén a Liverpool alkalmazottja volt, de neki sem sikerült beverekednie magát a felnőtt csapatba. A spanyol Córdobánál próbálkozott, de egy sérülés miatt vissza kellett térnie Angliába. Innen már lefelé ívelt a karrierje, Hollandiába került, de csak egy meccsen jutott szóhoz az Excelsiorban. Ezután csak Magyarországon játszott, jelenleg az NBII-es MTK játékosa.

Simon Ádám

András testvére, Ádám két sikertelen olasz kaland (Palermo, Bari) után végül Magyarországon tudta megvetni a lábát, jelenleg a Paks játékosa. Háromszor viszont szóhoz jutott a válogatottban, 2015. júniusában még Eb-selejtezőn is játszott, amikor a magyar csapat Finnországban lépett pályára.

Futács Márkó

Futács Márkó Nancyból szerződött a Werder Bremen második csapatához, mielőtt a tornára utazott volna. Később nem sikerült magát tartósan az első csapat keretébe felverekednie. Több angol, akkor első osztályú klubban játszott (Portsmouth, Blackpool, Leicester City), mígnem hazatért Diósgyőrbe. Ezután új lendületet vett a karrierje, a török Mersinen keresztül a horvát Hajduk Splitig vezetett az útja, ahol horvátbajnok és gólkirály lett. A csapattól azonban távozott (sérüléstől kezdve a klub szurkolóival való feszült viszonyon keresztül több minden közrejátszott), ma a Mol Fehérvár FC játékosa.

Korcsmár Zsolt

A hátvéd nem játszott európai topcsapatokban, de az egyik legstabilabb teljesítményt nyújtó légiósunk, számítottak rá a norvég Brannban, a német Fürthben és jelenlegi csapatánál, a dán Midtjyllandban, ahol 2017 óta játszik. Egy időben stabil válogatott kerettag volt, de 2017 novembere óta nem kapott szerepet, így is össze jött neki 26 meccs.

Kovácsik Ádám

Kovácsik a Regginához tudott szerződni a torna után, és elég sok lehetőséget kapott az olasz másodosztályban. Némi hullámvölgy után hazatért, és az akkor Mol Vidi néven futó csapat kapusa lett. A 2017/2018-as NBI után magyar bajnok lett és az év kapusának választották.

Varga Roland

Varga Roland a torna idején az olasz Brescia játékosa volt, két meccsen szerephez is jutott a felnőtt csapatban. Ennél többet azonban nem tudott kihozni magából, később hazatért Újpestre, majd az olasz harmadosztályba a Foggiahoz. Ezután Győrbe, majd a Ferencvároshoz került, innen küzdötte be magát a válogatott keretbe, ahová mostanában rendszeresen meghívót kap. 17 meccsen három gólt szerzett eddig.

Gosztonyi András

Gosztonyi András sem tudott maradandót alkotni nemzetközi szinten, erre az olasz Bariban és a lengyel Slask Wroclavban is lehetőséget kapott. Magyarországon viszont bajnok lett az akkor még Videoton néven szereplő székesfehérvári csapattal, jelenleg azért küzd, hogy a Kisvárda bennmaradjon az NBI-ben.

Gulácsi Péter

Gulácsi Péter mindenki közülük is kiemelkedik, hisz ő jelenleg a magyar felnőtt válogatott elsőszámú kapusa, és szintén kezdő a német Bundesligában szinte folyamatosan dobogóközelben levő RB Leipzigben. Ő is Liverpoolban kezdett, de ott nem számítottak rá, azonban később az osztrák Salzburgban újjászületett, többszörös bajnok és kupagyőztes lett, ezután szerződött Németországba, ahol eddig egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett a lipcseiekkel. A Kicker szerint az elmúlt idény legjobb kapusa is volt.

Megyeri Balázs

Megyeri Balázsnak volt pár jó éve a görög Olympiakoszban, még a Bajnokok Ligájában is védhetett. Görögországból a spanyol bajnokságba szerződött a Getafe csapatához, onnan a német másodosztályba (Greuther Fürth), majd Ciprusra (Atrómitosz) került, jelenleg is ott véd. A felnőtt válogatottban csak egyszer kapott lehetőséget.

Szabó János az egyiptomi torna egyik felfedezettje volt, de nem tudott továbblépni csapatából, a Paksból a mai napig. A felnőtt válogatottban viszont hatszor lehetőséget kapott. Présinger Ádámnak is az NBI volt a maximum, a nemzeti csapatban nem kapott szerepet, akárcsak Szekeres Adrián, Tóth Bence, Zámbó Bence, Takács Péter, Balajti Ádám. Debreceni András egy válogatott meccsen szóhoz jutott, de klubszinten ő sem tudott nemzetközi karriert befutni.