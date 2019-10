Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagykovácsi kettőt előzve feljött a második helyre, Gödöllő helyett Dunakeszi került az első tízbe.","shortLead":"Nagykovácsi kettőt előzve feljött a második helyre, Gödöllő helyett Dunakeszi került az első tízbe.","id":"20191029_Ez_a_tiz_leggazdagabb_magyar_telepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf2b9-7248-43d3-8620-8fe94315abc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Ez_a_tiz_leggazdagabb_magyar_telepules","timestamp":"2019. október. 29. 12:51","title":"Ez a tíz leggazdagabb magyar település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban. A megoldás egyre népszerűbb az Egyesült Államok keleti és déli partvidékén.","shortLead":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban...","id":"201943_zatonytemeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22f63a-5fd3-4fd1-a82c-e7a618dc30b2","keywords":null,"link":"/360/201943_zatonytemeto","timestamp":"2019. október. 29. 16:00","title":"Temető a víz alatt: így még biztos nem gondolt a zátonyokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","shortLead":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","id":"20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcef2a77-85ee-41c1-83d2-29ee5214838f","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. október. 29. 18:24","title":"Olajfolt úszik a Dunán a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek...","id":"20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6429f-2c86-4bc3-b05e-ffc6e02e522d","keywords":null,"link":"/360/20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 08:00","title":"Radar 360: csődközeli helyzet Pécsen, lezárások Putyin miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon. A magyar-francia páros két szettben bizonyult jobbnak az Anna-Lena Grönefeld, Demi Schuurs német-holland kettősnél a Vörös csoport 2. fordulójában.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte és már elődöntős a címvédő Babos Tímea–Kristina Mladenovic-páros a sencseni tenisz...","id":"20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150cd2-9920-42cb-b6d1-d7ade20c660e","keywords":null,"link":"/sport/20191030_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. október. 30. 18:01","title":"Világbajnoki elődöntőbe jutottak Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5f4d09-86e1-47c7-9290-6153eaebc55c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kazinczy utcában nyílik meg a Radnóti Színház új alternatív játszóhelye, amely független társulatoknak is helyet biztosít.\r

\r

","shortLead":"A Kazinczy utcában nyílik meg a Radnóti Színház új alternatív játszóhelye, amely független társulatoknak is helyet...","id":"20191030_hajdu_szabolcs_bemutato_radnoti_tesla_labor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5f4d09-86e1-47c7-9290-6153eaebc55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dc5217-d04c-4fd0-8cfa-1bcd17289b56","keywords":null,"link":"/kultura/20191030_hajdu_szabolcs_bemutato_radnoti_tesla_labor","timestamp":"2019. október. 30. 17:54","title":"Hajdu Szabolccsal és három új bemutatóval indul a Radnóti Tesla Labor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Miközben az ország az SMA-betegségben szenvedő kisfiúért izgult, a háttérben komoly munka zajlott, hogy sikerüljön időben beadni a Zolgensmát. Mikos Borbála, a Zentét kezelő csapat szakmai vezetője nyilatkozott a hvg.hu-nak.","shortLead":"Miközben az ország az SMA-betegségben szenvedő kisfiúért izgult, a háttérben komoly munka zajlott, hogy sikerüljön...","id":"20191030_Zente_Zolgensma_orvoscsapat_Mikos_Borbala_Bethesda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f31a-bb18-4c63-a119-454631f9327e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Zente_Zolgensma_orvoscsapat_Mikos_Borbala_Bethesda","timestamp":"2019. október. 30. 06:40","title":"„Felemelő érzés volt” – az elmúlt hónapról is mesélt a Zentét kezelő orvoscsapat szakmai vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","shortLead":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","id":"20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521bb2a-d3a5-499b-94c6-e57f9390ee9e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","timestamp":"2019. október. 30. 13:49","title":"Elszabadult pónit fogtak a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]