Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke kijelentette: Marco Rossi akkor is a válogatott szövetségi kapitánya marad, ha a csapatnak nem sikerül kijutnia a jövő évi Európa-bajnokságra.

Talán nem a legjobb vezetői magatartás, hogy egy ilyen döntő meccs előtt mondom, de én akkor is számítok Marco Rossi munkájára és azt gondolom, hogy az elnökség is osztja a véleményemet, ha most nem jutnánk ki az Európa-bajnokságra – nyilatkozott a közmédiának az MLSZ elnöke.