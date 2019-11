Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","shortLead":"Az Örkény élén marad Mácsai Pál, a Budapest Bábszínház éléről távozik Meczner János. ","id":"20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36749418-c3e5-4869-a698-2263563ce349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8b7697-fa06-409c-bd80-80d39306769f","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Kiderult_kik_vezethetik_tovabb_az_Orkeny_a_Kolibri_es_a_Babszinhazat","timestamp":"2019. november. 27. 15:38","title":"Kiderült, kik vezethetik tovább az Örkényt, a Kolibrit és a Bábszínházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c72d47-18dd-43fd-bf02-b11aec5724e9","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"A globális felsőoktatási rangsorokban a magyar intézmények egymáshoz viszonyított helyzete nem változott. A régiós egyetemekhez viszonyítva a magyar pozíciók enyhe romlása a jellemző.","shortLead":"A globális felsőoktatási rangsorokban a magyar intézmények egymáshoz viszonyított helyzete nem változott. A régiós...","id":"201947__nemzetkozi_rangsorok__magyar_poziciok__romlas__egy_helyben_lefele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c72d47-18dd-43fd-bf02-b11aec5724e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872585f1-80bb-4f84-af02-ae51ad914c5c","keywords":null,"link":"/360/201947__nemzetkozi_rangsorok__magyar_poziciok__romlas__egy_helyben_lefele","timestamp":"2019. november. 26. 13:00","title":"A régióban is másodvonalbeliek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a8752b-64f6-4fb2-8d7c-c39eeabfbf43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentették az első 12 fellépőt a jövő évi fesztiválra. ","shortLead":"Bejelentették az első 12 fellépőt a jövő évi fesztiválra. ","id":"20191126_Lenny_Kravitz_lesz_az_egyik_sztarfellepo_a_VOLT_Fesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a8752b-64f6-4fb2-8d7c-c39eeabfbf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f3542c-5cbc-4880-88e2-c1be300c7f93","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Lenny_Kravitz_lesz_az_egyik_sztarfellepo_a_VOLT_Fesztivalon","timestamp":"2019. november. 26. 11:37","title":"Lenny Kravitz lesz az egyik sztárfellépő a VOLT Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában kedden.","shortLead":"A Real Madrid, a Manchester City és a Tottenham Hotspur is kiharcolta a továbbjutást a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92893240-750f-4023-b90b-ba6074b8a9ee","keywords":null,"link":"/sport/20191127_Mesternegyes_nagy_forditas_es_minden_idok_egyik_legbutabb_kettos_kiallitasa_a_BLben","timestamp":"2019. november. 27. 05:09","title":"Mesternégyes, nagy fordítás, és minden idők egyik legbutább kettős kiállítása a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab444c5-32c2-403e-863c-e5d65d188bef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz emberrel kezdett egy részeg férfi Rochesterben, amikor betörte egy idős nő ajtaját. ","shortLead":"Rossz emberrel kezdett egy részeg férfi Rochesterben, amikor betörte egy idős nő ajtaját. ","id":"20191126_Ripityara_verte_a_betorot_a_82_eves_amerikai_nagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab444c5-32c2-403e-863c-e5d65d188bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae18a249-ae5a-4698-b16c-81414d228532","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Ripityara_verte_a_betorot_a_82_eves_amerikai_nagymama","timestamp":"2019. november. 26. 10:50","title":"Ripityára verte a betörőt a 82 éves amerikai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak akik úgy vélik, az okostelefon ki- és bekapcsolása jót tesz a készüléknek, míg mások szerint épp ezzel rövidítjük le az élettartamát.","shortLead":"Vannak akik úgy vélik, az okostelefon ki- és bekapcsolása jót tesz a készüléknek, míg mások szerint épp ezzel...","id":"20191128_okostelefon_kikapcsolasa_okostelefon_elettartama_ki_kell_e_kapcsolni_az_okostelefont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1d3117-1d50-4c3a-9232-60fbde114fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_okostelefon_kikapcsolasa_okostelefon_elettartama_ki_kell_e_kapcsolni_az_okostelefont","timestamp":"2019. november. 28. 08:03","title":"Tovább bírja a telefonom, ha éjszakára kikapcsolom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éves szinten több tízmillió forintot is spórolhat a kerületnek Ferencváros új vezetése csupán azzal, hogy megszüntet vagy nem köt újra egy rakás, még a fideszes Bácskai János polgármestersége idején aláírt – névleges vagy egymással párhuzamos feladatok elvégzésre szóló – kommunikációs szerződést. A megbízások egy része zseniális trükkel működött: relatív kis összegről szólt, így évekig nem is szúrt szemet senkinek. ","shortLead":"Éves szinten több tízmillió forintot is spórolhat a kerületnek Ferencváros új vezetése csupán azzal, hogy megszüntet...","id":"20191128_Ferencvarosi_kommunikacios_szerzodesek_Bacskai_Janos_polgarmestersege_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5151cc0c-8fba-4584-be4e-b7f2059d87f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Ferencvarosi_kommunikacios_szerzodesek_Bacskai_Janos_polgarmestersege_alatt","timestamp":"2019. november. 28. 06:30","title":"Fantomalkalmazottakkal és kényszertörölt céggel is szerződött kommunikációra a Bácskai vezette IX. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","shortLead":"Pikó András kerületi polgármester szerint az oldalra annak idején pénzt is költöttek.","id":"20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6829b654-61df-4e1b-90fa-f15d1cba40d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_jozsefvaros_facebook_oldal_ausztral_maganszemely","timestamp":"2019. november. 26. 14:34","title":"Pikó: Józsefváros Facebook-oldala egy ausztrál személyé volt, most pedig törölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]