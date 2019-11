Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte az Útinform szombat délben a honlapján.","shortLead":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte...","id":"20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b6db70-473f-4ae5-9ec6-b03c46b622d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","timestamp":"2019. november. 30. 12:51","title":"Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette a \"lézerkardos\" program.","shortLead":"A Beat Saber egyike a jobb VR-játékoknak, így valahol nem meglepő, hogy a Facebook figyelmét is felkeltette...","id":"20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1272ed19-a2d4-46a9-89bf-a5f346f6e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39896dd3-18d0-46ab-9bf9-24d6a4f0d058","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_beat_games_beat_saber_oculus_vr_szemuveg_jatek_facebook_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 29. 16:03","title":"Izgalmas új játékokat adhat ki a Facebook, megvettek egy híresen jó céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik a barnamedvéket. A szenátus ugyan elfogadta szeptemberben, de még nincs vége a menetnek, az alsóháznak is rá kellene bólintania.","shortLead":"Még mindig nem hirdették ki azt a törvénymódosítót, hogy öt éven át, ha nem is korlátlanul, de kilőhetik...","id":"20191130_romania_medvetamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4474c576-4941-453e-b151-28189b80c49c","keywords":null,"link":"/elet/20191130_romania_medvetamadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:10","title":"Megakadtak a román döntéshozók torkán a barnamedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős megtakarítást és tisztább környezetet ígér.","shortLead":"Egyre több városban vezetik be a dolgok internete segítségével működő intelligens hulladékgyűjtést, amely jelentős...","id":"201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0addc840-f71b-499c-af3e-1e42078eac1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11810cb5-fafb-4d6a-9547-09a4f5a46e52","keywords":null,"link":"/360/201948__hatekony_szemetgyujtes__kontenerbol_felhobe__okoskuka__szerencset_hoz","timestamp":"2019. november. 29. 15:00","title":"Az okostechnológiák menthetnek meg attól, hogy belefulladjunk a szemétbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat. Az ebben résztvevő hat szervezet képviselői a múlt héten Budapesten jártak, és megvizsgálták a magyar sajtószabadság helyzetét. Elég rossz formáját mutatta - erről beszélt a Fülkében Mong Attila.","shortLead":"A bécsi székhelyű International Press Institute egy sajtószabadsággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózat...","id":"20191130_Mong_Attila_fulke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59c775c-8661-4352-aab1-9c4e457111d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a115b-ad5e-444f-98a4-750d0afb9810","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Mong_Attila_fulke","timestamp":"2019. november. 30. 11:00","title":"Fülke: az ellenzéki önkormányzatok megcsinálhatják a maguk észak-koreai újságját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"És húszezer embert. A helyszín a tatai Öreg-tó.","shortLead":"És húszezer embert. A helyszín a tatai Öreg-tó.","id":"20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79466cfd-5713-423e-8af0-483bd65b5b22","keywords":null,"link":"/elet/20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","timestamp":"2019. november. 29. 13:10","title":"35 ezer madarat várnak a 19. Vadlúd Sokadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést Ferencváros előző fideszes vezetése - derült ki a önkormányzattól kikért megbízáslistából. A tizenhatból öt iroda párhuzamosan ugyanarra a feladatra kapott megbízást, az elvégzett munka mennyisége alapján többüknél is felmerül, hogy az nem állt arányban a fizetséggel. A szerződések közel felét fel is számolja a kerület új független polgármestere.","shortLead":"Tizenhat különböző ügyvédi irodával - köztük több volt fideszes képviselőével - kötött egyidejű megbízási szerződést...","id":"20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23474d9-59c5-42e9-8eb5-409901d70f49","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_ferencvaros_ugyvedi_szerzodesek","timestamp":"2019. november. 29. 11:10","title":"Ferencváros fideszes vezetése 16 ügyvédi irodának fizette a tízmilliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elindult a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója.","shortLead":"Elindult a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója.","id":"20191129_Es_on_ossze_tud_pakolni_egy_ciposdoboznyi_ajandekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e905941d-c0b0-42e6-93ea-e8e59b4d7f44","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Es_on_ossze_tud_pakolni_egy_ciposdoboznyi_ajandekot","timestamp":"2019. november. 29. 14:08","title":"És ön össze tud pakolni egy cipősdoboznyi ajándékot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]