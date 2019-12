Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltás idejére a szomszédos üzemcsarnokból harminchat dolgozót kísértek biztonságos helyre.","shortLead":"A tűzoltás idejére a szomszédos üzemcsarnokból harminchat dolgozót kísértek biztonságos helyre.","id":"20191212_kigyulladt_egy_muanyagfeldolgozo_jaszberenyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9539859f-d52a-49fa-8f2d-74799dffecfd","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_kigyulladt_egy_muanyagfeldolgozo_jaszberenyben","timestamp":"2019. december. 12. 05:13","title":"Kigyulladt egy műanyag-feldolgozó Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","shortLead":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","id":"20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99414cd9-eca7-494c-a476-e770f7663f2d","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","timestamp":"2019. december. 12. 05:32","title":"Négy és fél év alatt harmadszor választanak ma a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Greta Thunberg az.","shortLead":"Igen, Greta Thunberg az.","id":"20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23164d1b-6d14-4f05-a5c7-de82cc1f9beb","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","timestamp":"2019. december. 11. 13:58","title":"Nehéz lett volna elveszíteni a fogadást az Év Emberére a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","shortLead":"Januártól jár az ingyenesség, új igazolást vezetnek be, amely alapján az ingyenbérletet lehet kérni.","id":"20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2331dc9-117f-44f1-8b40-a7b450a5375e","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Ingyen_utazhatnak_a_BKKn_a_budapesti_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 11. 14:59","title":"Ingyen utazhatnak a BKK járatain a budapesti álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","shortLead":"Az eredménytelen akció végén még a nadrágjától is megszabadították a rendőrök.","id":"20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f72043-f651-43ba-85ee-a6ae2f809a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e19261c-8ea3-4c7f-8189-e36bf789b7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_fogoly_oroszorszag_szokes_birosag","timestamp":"2019. december. 11. 14:48","title":"Ilyen szökési kísérletet sem lát minden nap a rendőrség – videó Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben még annyira sem lesznek szem előtt a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, mint eddig. Ezzel pedig a kényes ügyek miatt sem kell aggódniuk, lesz más, aki felfogja az ütéseket.","shortLead":"A jövőben még annyira sem lesznek szem előtt a Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin, mint eddig. Ezzel pedig...","id":"20191211_google_alapito_alphabet_larry_page_sergey_bring_sundar_pichai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7a1e3a-15b9-4495-9353-44e44367fc58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_alapito_alphabet_larry_page_sergey_bring_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 11. 11:03","title":"Sötét tervet sejtet a Google alapítóinak háttérbe vonulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","shortLead":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","id":"20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d722586c-d4ef-4023-92d0-c603a6442eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","timestamp":"2019. december. 12. 13:06","title":"Elmeorvosi vizsgálat vár a tanárát megkéselő diákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed4cb7b-a544-49ac-92c9-25ca377a66f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az NNI áttelepítése több mint 5 milliárd forintba került.","shortLead":"Az NNI áttelepítése több mint 5 milliárd forintba került.","id":"20191213_nni_nemzeti_nyomozo_iroda_attelepites_villa_palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed4cb7b-a544-49ac-92c9-25ca377a66f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3424626-9ce2-4a7b-9760-7d32ac200433","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191213_nni_nemzeti_nyomozo_iroda_attelepites_villa_palota","timestamp":"2019. december. 13. 06:55","title":"Budai palotába költözött a Nemzeti Nyomozó Iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]