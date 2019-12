Álomszerű kezdés után a félidőben magabiztosan, hat góllal vezetett, mégis kikapott 28-27-re a magyar női kézilabda-válogatott Románia csapatától a kézilabda-világbajnokságon, Japánban. Ezzel eldőlt, hogy Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttese nem jut középdöntőbe a tornán, ahonnan a győztes kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak márciusban.

Kovacsics Anikóéknak mindezek ellenére csekélyke esélyük még mindig van a kvalifikációra. Ha a tavalyi Európa-bajnokság 2-6. helyezettjei – Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia – közül legalább négy csapat kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon, akkor a kontinenstornán 7. helyezett magyarok is részt vehetnek a márciusi selejtezőn. Az Eb-ről ugyanis az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőtornára, amelyek nem vívják ki az olimpián vagy a selejtezőn való szereplés jogát a mostani vb-n.

Jól tudjuk már, milyen érzés

Aki legalább a nagy tornák idején figyeli a magyar kézilabdát, emlékezhet: azt a fajta leolvadást, amit a magyarok a románok ellen produkáltak péntek délelőtt, nem most mutatták be először. A két legfájóbb eset nem egyszerű csoportmeccs volt: egy olimpiai és egy világbajnoki aranyat bukott emiatt a sportág.

A legemlékezetesebb eset a 2000-es. A sydney-i nyári játékokon másodikként jutott tovább a csoportból a magyar csapat – amelyben olyan játékosok szerepeltek mint Farkas Ágnes, Radulovics Bojana vagy Kökény Beatrix – a negyeddöntőben Ausztriát, az elődöntőben pedig Norvégiát győztük le. Aztán következtek a dánok a fináléban. A nagy iramú meccsen a rohanós játékot jól bíró ellenfél kezdett jobban, de a 17. percben egyenlített, aztán átvette a vezetést a magyar csapat. A dánoknak 12-12-nél sikerült visszakapaszkodniuk egálra, de Mocsai Lajos tanítványai a szünetre mégis 16-14-es vezetést dolgoztak ki.

A második félidőt magabiztosan kezdték a magyarok, negyedórával a meccs vége előtt pedig már 23-17 állt az eredményjelzőn. Ezen a ponton azonban bekövetkezett az összeomlás: Radulovicsék a lefújásig már csak 4, míg a dánok 14 gólt szereztek. A Színes Sport akkor úgy írt erről: „Megmagyarázhatatlan hibák tömkelegével öt perc alatt eladta hatgólos vezetését a magyar csapat. S ahogy az ilyenkor törvényszerű, amíg a mieink kipasszolták oldalra a labdát, belementek, lépéshibát vétettek, kapufákat lőttek, addig az ellenfélnél a kapanyél is elsült.” A vége 31-27 lett.

Aztán újra át kellett élni

A 2003-as világbajnokságon a csoportból négy győzelemmel és egy vereséggel, a szlovénokkal holtversenyben az első helyen jutott tovább a magyar válogatott a középdöntőbe. Ott nyert a románok ellen, döntetlent játszott a norvégokkal, és 12 góllal megverte az ukránokat, így bejutott az elődöntőbe. Ott 40-38-ra múlta felül Dél-Korea csapatát, míg a másik ágon Franciaország Ukrajnát búcsúztatta.

A december 14-i finálé magyar hengerrel indult, tizenhét perc után a magyarok már öt találattal, 8-3-ra vezettek, s az első félidőben 14 perces gólcsendet erőltettek az ellenfélre. Szünetre 11-8-nál vonultak a csapatok.

A második félidő is a magyarok kedve szerint alakult, a franciák 11-9-nél voltak a legközelebb, aztán Görbicz Anitáék fokozatosan elkezdték őket leszakítani. Húsz perccel a vége előtt már öt góllal vezettek a magyarok, köszönhetően Pálinger Katalin bravúros védéseinek is, akit még ápolni is kellett, mert 20-15-nél fejbe dobták. Az 55. percben már 26-20 volt az állás, aztán rákapcsoltak a franciák, akik másfél perc alatt háromra jöttek fel egy kiállításnak és egy hetesnek, meg a kapujuk előtt elszórt magyar labdáknak köszönhetően. 26-23-nál Mocsai szövetségi kapitány időt kért, de ez sem segített. Az utolsó percben lépéshiba miatt Görbicztől vettek el egy gólt, majd kettős emberhátrányba is kerültek a magyarok, a franciák pedig egy hetessel kiharcolták a döntetlent (28-28).

A tízperces hosszabbítást aztán a feltámadásból erőt merítő ellenfél behúzta. 32-29 lett a vége, oda.

A Veszprém is tudott ilyet

2016-ban története legnagyobb sikerére készült a Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, amelyhez a Kielce legyőzésén át vezetett az út. A lengyel bajnokcsapatot könnyedén leszakították Nagy Lászlóék, a szünetre pedig négy gólos előnyben vonultak. A második félidőben még inkább ellépett a magyar csapat, a 46. percben már kilenc gól volt a különbség (28-19).

Egy emberelőnynél azonban újra lendületbe jött az addig vergődő Kielce, amely az 51. percre 28-24-re zárkózott fel. Időt kért a Veszprém, de hiába: a Kielce hamarosan egyenlített (28-28). Egy-egy góllal később véget ért rendes játékidő, a tíz perces hosszabbításban pedig egyik csapat sem tudott ellépni (35-35), így jöhetett a hetespárbaj, amit a lengyelek nyertek 39-38-ra.