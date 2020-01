Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden esetben kivonultak, és kórházba szállították az újbudai nőt.","shortLead":"Minden esetben kivonultak, és kórházba szállították az újbudai nőt.","id":"20200117_Tavaly_60szor_riasztotta_a_mentoket_egy_ittas_asszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e789c06-ecc3-47dd-b50f-d02efe985f32","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Tavaly_60szor_riasztotta_a_mentoket_egy_ittas_asszony","timestamp":"2020. január. 17. 17:27","title":"Egy év alatt 66-szor riasztották a mentőket egy ittas nőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","shortLead":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","id":"20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2d2598-59f3-4773-a643-424e8062ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","timestamp":"2020. január. 18. 10:34","title":"Rendelőbe ment lopni a hatvani nő, de egyből lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szíjj László már a pénzénél van, mielőtt az állam végképp kimenekíti Mészáros Lőrincet az elavult erőműből.","shortLead":"Szíjj László már a pénzénél van, mielőtt az állam végképp kimenekíti Mészáros Lőrincet az elavult erőműből.","id":"202003_matra_energy_szijj_mar_a_penzenel_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d51f51-ecf2-4b2b-ae35-5813cc96903e","keywords":null,"link":"/360/202003_matra_energy_szijj_mar_a_penzenel_van","timestamp":"2020. január. 17. 12:00","title":"Mészáros Lőrinc üzlettársa már ki is szállt a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A globális GDP hatodát adja Kína, de nem lehet felhőtlen az örömük.","shortLead":"A globális GDP hatodát adja Kína, de nem lehet felhőtlen az örömük.","id":"20200117_kina_gdp_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0b937e0-f557-413b-a99e-8a0dde1572bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca34224-e2a5-4b6a-97d5-3976899e556a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_kina_gdp_novekedes","timestamp":"2020. január. 17. 10:07","title":"29 éve nem volt ennyire lassú a kínai GDP-növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ECR felvenné őket, ha jelentkeznének.","shortLead":"Az ECR felvenné őket, ha jelentkeznének.","id":"20200117_Tart_karokkal_varjak_a_Fideszt_az_EP_szelsojobbosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573585e-adc6-4629-a8d8-656cd79b709f","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Tart_karokkal_varjak_a_Fideszt_az_EP_szelsojobbosai","timestamp":"2020. január. 17. 10:52","title":"Tárt karokkal várják a Fideszt az EP szélsőjobbosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","shortLead":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","id":"20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200d62f-c183-4e43-8aff-aae4a6f27ba7","keywords":null,"link":"/elet/20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","timestamp":"2020. január. 18. 17:43","title":"Okosabb, mint egy nyolcadikos? Most megnézheti a központi felvételi megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül nem csak egy bolygó kering, egy másik is van ott a kutatók új felfedezése szerint.","shortLead":"A Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül nem csak egy bolygó kering, egy másik is van ott a kutatók új...","id":"20200117_proxima_centauri_exobolygo_csillagaszat_proxima_b_proxima_c_elheto_lakhato_bolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee127844-e56f-4be0-9bb7-ec8afe52bc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_proxima_centauri_exobolygo_csillagaszat_proxima_b_proxima_c_elheto_lakhato_bolygo","timestamp":"2020. január. 17. 08:33","title":"Jel érkezett az űrből, egy rejtőzködő új bolygóhoz vezette a tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4419e3-79ba-475f-9cf5-31fb895eb185","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A hivatalos kinevezésére váró Bardóczi Sándor azt szeretné, ha főkertész helyett inkább főtájépítésznek hívnák, de a lényeg, hogy mostantól minden fővárosi zöldfelület hozzá tartozik majd. A HVG-nek adott interjújában elmondta azt is, hogy szigorúbb szakmai felügyelet alá vonná a Főkert Zrt-t, több természetőrt állítana munkába és a jövőben minden budapesti beruházásnál megkerülhetetlen lesz a véleménye.","shortLead":"A hivatalos kinevezésére váró Bardóczi Sándor azt szeretné, ha főkertész helyett inkább főtájépítésznek hívnák, de...","id":"202003__bardoczi_sandor__varosi_tajepiteszetrol_szemleletvaltasrol__alruhas_fokertesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4419e3-79ba-475f-9cf5-31fb895eb185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4032d229-2595-434c-ab61-f3b339f09e3e","keywords":null,"link":"/360/202003__bardoczi_sandor__varosi_tajepiteszetrol_szemleletvaltasrol__alruhas_fokertesz","timestamp":"2020. január. 17. 07:00","title":"Budapest új főkertésze tájépítészként nem öt, hanem ötven évre tervezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]