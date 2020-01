Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"105585c4-9d44-4dc2-bb65-45637cb0ec4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. ","shortLead":"A színpadon, fellépés közben vesztette életét egy 71 éves amerikai folkzenész, David Olney. ","id":"20200120_Kiment_a_szinpadra_majd_elnezest_kert_lehunyta_a_szemet_es_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105585c4-9d44-4dc2-bb65-45637cb0ec4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e23f25d-62f5-48b9-b09c-c5ed24221368","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Kiment_a_szinpadra_majd_elnezest_kert_lehunyta_a_szemet_es_meghalt","timestamp":"2020. január. 20. 10:37","title":"Kiment a színpadra, majd elnézést kért, és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak indítását tervezik a SpaceX-nél.","shortLead":"Optimistán tekint a következő hónapok elé Elon Musk, a Crew Dragon sikeres tesztje után ugyanis már az űrhajósok útnak...","id":"20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64c9593-51b5-4282-9fa6-91f24c8bba34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da131c63-5885-4bf5-913e-8733c6f2447e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_space_x_dragon_crew_urhajo_urutazas","timestamp":"2020. január. 20. 13:03","title":"Elon Musk bemondta: a SpaceX legkésőbb júniusban embert küld a világűrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00927cbb-8969-4abe-a1bb-4c4fc16556b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A fiatal belehalt a sérüléseibe.","id":"20200120_debreceni_egyetem_kollegium_hallgato_ongyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00927cbb-8969-4abe-a1bb-4c4fc16556b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ee8a2-81b1-404f-93fe-d01f825ef5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_debreceni_egyetem_kollegium_hallgato_ongyilkossag","timestamp":"2020. január. 20. 16:59","title":"Kiugrott debreceni kollégiuma ablakán egy egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","shortLead":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","id":"202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf192ba-34d9-465a-9193-6b2aba8e49ba","keywords":null,"link":"/360/202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","timestamp":"2020. január. 20. 10:00","title":"Andy Vajna bizalmasa tanácsokat készül adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Isabel dos Santos, Jose Eduardo dos Santos lánya visszaélt azzal, hogy apja Angola államfője volt, és különféle gyanús ügyletek révén hatalmas vagyonra tett szert – írta a BBC.

","shortLead":"Isabel dos Santos, Jose Eduardo dos Santos lánya visszaélt azzal, hogy apja Angola államfője volt, és különféle gyanús...","id":"20200119_Igy_rabolta_ki_Angolat_az_elnok_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef39a723-cff4-4874-babc-50ea252b8443","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Igy_rabolta_ki_Angolat_az_elnok_lanya","timestamp":"2020. január. 19. 20:53","title":"Így rabolta ki Angolát az elnök lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már mintegy 300 embert betegített meg az ország több városában. A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra.","shortLead":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már...","id":"20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc795d7-56a4-49ae-a229-51a7adcd81bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:00","title":"A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","shortLead":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","id":"20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc42a6-1118-4211-b6e4-cdbf44df0c48","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","timestamp":"2020. január. 20. 06:14","title":"400-600 ezer forintot is kereshet egy ingatlanos, ha kibírja az első pár évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

","shortLead":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","id":"20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d70c8-641e-4216-bb3f-758fa6339ab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:59","title":"Film készül egy dadogós borsodi YouTube-sztárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]