[{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.\r

\r

","shortLead":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal...","id":"20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c157dab-9837-49c6-b1e9-c8e0da19b32d","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Rubint_Reka_Norbi_kituzte_celjaul_hogy_az_emberiseget_le_fogja_fogyasztani","timestamp":"2020. január. 21. 09:50","title":"Schobert Norbert akkor sem hagyná el a feleségét, ha 90 kiló lenne, de szexet nem ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy évvel ezelőtt alapított önkormányzati díjtól.","shortLead":"Kitört a kultúrharc Hódmezővásárhelyen: Bessenyei Ferenc özvegye visszavonta férje névhasználatának jogát a tizenegy...","id":"20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b17ec4-4ae7-4f30-8a24-4a705b6c762e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4448bb56-789c-448f-8f20-98850665ad46","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Kitort_a_kulturharc_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. január. 20. 11:16","title":"Keményen beszólt Márki-Zay Péternek Bessenyei Ferenc özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","shortLead":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","id":"20200120_ausztral_tuzvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ee46ea-ef55-479f-8c6d-351a41ec742b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_ausztral_tuzvesz","timestamp":"2020. január. 20. 14:47","title":"Így még nem látta az ausztrál tűzvész pusztítását: előtte-utána fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Indul a kormány által is felkarolt, több száz millió forintos beruházás.","shortLead":"Indul a kormány által is felkarolt, több száz millió forintos beruházás.","id":"20200121_postas_se_tornaakademia_tervezes_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450b21a3-001d-4cfa-b19a-55b47eee307b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_postas_se_tornaakademia_tervezes_kozbeszerzes","timestamp":"2020. január. 21. 15:04","title":"Impozánsnak álmodták meg Mészáros ügyvédjének sportakadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/kkv/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","shortLead":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","id":"20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328fffa-0810-4317-8709-ca4fb7f66299","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","timestamp":"2020. január. 20. 19:58","title":"Kibékülhet, összeállhat a Párbeszéd és az LMP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették a gombot, amellyel közvetlenül el lehet érni a hosszabb videókat.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették...","id":"20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7c3d1-8787-4503-b7c6-83dab2883f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","timestamp":"2020. január. 20. 09:03","title":"Önnél megvan még? Kivesznek egy gombot az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d291b523-4aeb-42d7-b7da-baab88fad40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a499353-456c-4011-b5b4-b9105fb145f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Csontokat_talaltak_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2020. január. 21. 18:51","title":"Csontokat találtak a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]