[{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről. A magyar gyerekkor nem igazán felhőtlen. ","shortLead":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről...","id":"20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07756f62-1460-43ca-bb69-e6ca6908aa84","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","timestamp":"2020. január. 27. 13:48","title":"A gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","shortLead":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","id":"20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b66c09-698a-441e-888d-654d1fd9eba1","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","timestamp":"2020. január. 29. 05:31","title":"Közel ötszáz háziorvosi praxis betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","shortLead":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","id":"20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd14ef-7e10-4d6e-9e8f-c7c4209248ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","timestamp":"2020. január. 29. 04:51","title":"23 év után először reklámoz a Porsche a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési munkálatok leállításával igyekszik Észak-Macedónia javítani a levegő minőségén.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési...","id":"20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bcec77-a65d-4495-9ef5-6208322d91af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","timestamp":"2020. január. 28. 11:38","title":"A rossz levegő miatt ingyenessé tették a tömegközlekedést Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b25915-c38f-42e5-bafe-51b5939604c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak úgy meglepetésszerűen letakarítják egymás autóját.","shortLead":"Csak úgy meglepetésszerűen letakarítják egymás autóját.","id":"20200127_Ilyen_a_kozuti_agresszio_kanadai_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b25915-c38f-42e5-bafe-51b5939604c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a7f293-643a-4789-80f7-6205cba533da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_Ilyen_a_kozuti_agresszio_kanadai_modra","timestamp":"2020. január. 28. 04:05","title":"Ilyen a közúti „agresszió” kanadai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is előkerült. ","shortLead":"A Dísz tér 2. alatti egykori Külügyminisztérium épülete alól egy vörös mészkőből készített kézmosó medence is...","id":"20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1647b01f-2d80-4691-86af-eca51003d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f2ec8b-127f-4b5c-b242-9822b2bcdfb7","keywords":null,"link":"/elet/20200128_A_Halaszbastya_elveszett_szobrai_kerultek_elo_egy_pincebol","timestamp":"2020. január. 28. 13:26","title":"A Halászbástya elveszett szobrai kerültek elő egy pincéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]