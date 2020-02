Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","shortLead":"Kínából utazott haza a beteg, aki megfertőzte a házastársát.","id":"20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf7b935-7c1e-45ae-a593-72ebacab5ae4","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Hivatalos_hogy_mar_emberrol_emberre_is_fertozott_a_koronavirus_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. január. 30. 19:31","title":"Hivatalos, hogy már emberről emberre is fertőzött a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","shortLead":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","id":"20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4251158c-1ce6-4a6a-bbfb-54b31a8cec1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","timestamp":"2020. január. 30. 13:46","title":"11 gyerek sérült meg egy buszbalesetben Géderlakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András szerint Győr viharos időszakon van túl. A város első közgyűlése AC/DC-s aláfestéssel kezdődött.","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint Győr viharos időszakon van túl. A város első közgyűlése AC/DC-s aláfestéssel kezdődött.","id":"20200131_gyor_kozgyules_dezsi_csaba_sandor_vuhan_voroskereszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc04e5a-1c20-48c4-bd01-279115ebc7cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_gyor_kozgyules_dezsi_csaba_sandor_vuhan_voroskereszt","timestamp":"2020. január. 31. 15:01","title":"Győr új fideszes polgármestere 3 millió forintot küld Vuhannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","shortLead":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","id":"20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23893db4-6eea-4231-873d-22ad1d303a48","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","timestamp":"2020. január. 31. 14:57","title":"Kitiltotta a kínai vendégeket egy bár Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","shortLead":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","id":"20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f4f74-6eb9-4984-90cc-672570462bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","timestamp":"2020. január. 30. 16:43","title":"Két miniszter is a Niedermüller elleni tüntetésre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good aggódik Belfastért, elszomorítja a kilépés, és igyekszik a kis dolgokban megtalálni az értelmet. A 30 éves műfordító kilenc éve él Magyarországon, és szerkeszti a hazai irodalomról angolul hírt adó HLO.hu-t.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good...","id":"202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0715d618-79b1-4501-ba4c-31205804a89c","keywords":null,"link":"/360/202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","timestamp":"2020. január. 31. 09:30","title":"Egy brit Budapesten: A kisebbséghez tartozom, ebből kell kihozni a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen növényi alapú mártások, szószok forgalmazásába kezd a Tesco brit változata.","shortLead":"Teljesen növényi alapú mártások, szószok forgalmazásába kezd a Tesco brit változata.","id":"20200131_tesco_nagy_britannia_vegan_szosz_martas_majonez_novenyi_alapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d26987-f398-46fd-ba55-b3d8fac0e3e3","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_tesco_nagy_britannia_vegan_szosz_martas_majonez_novenyi_alapu","timestamp":"2020. január. 31. 19:50","title":"A brit Tesco húzásának sok magyar vásárló is örülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség az utolsó pillanatban szinte kiherélte az egészet.","shortLead":"A levegőszennyezés visszaszorítása érdekében sikerült egy komoly intézkedési tervet elkészíteni. A Miniszterelnökség...","id":"20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fcab64-b7e5-48ba-9854-0a407eaa5b91","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Szinte_teljesen_kiherelte_a_szmogellenes_tervet_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2020. január. 31. 10:07","title":"Szinte teljesen lenullázta a szmogellenes tervet a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]