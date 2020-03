Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","shortLead":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","id":"20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cb7fb-f462-4552-8f19-d2ef95bba108","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","timestamp":"2020. március. 09. 06:13","title":"A világ fegyvereladásainak több mint harmadát az USA adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea466eba-bb3c-449d-9147-a81241f1c34f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","timestamp":"2020. március. 09. 06:41","title":"720 lóerő és kereken 1000 Nm a legújabb Audi RS6 kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem vasárnap 18 órakor.","shortLead":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem...","id":"20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10521195-1bf8-41f7-be41-11a8bb31eccd","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","timestamp":"2020. március. 08. 18:38","title":"Ismét nagyon megugrott az olaszországi koronavírus-fertőzések és halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2456f-4401-4992-88a8-5797812248df","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sokoldalú zseni címmel ad koncertet a Savaria barokk zenekar Bach műveiből","shortLead":"Sokoldalú zseni címmel ad koncertet a Savaria barokk zenekar Bach műveiből","id":"20200308_Bach_Mindenkinek_Fesztival_a_MOMban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c2456f-4401-4992-88a8-5797812248df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff7b230-a430-404a-a1f3-64ea558f5ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Bach_Mindenkinek_Fesztival_a_MOMban","timestamp":"2020. március. 08. 12:45","title":"Bach Mindenkinek Fesztivál a MOM-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a győri futball-saga.","shortLead":"Folytatódik a győri futball-saga.","id":"20200308_Tavozik_az_ETO_tulajdonosa_de_az_nem_vilagos_hogy_honnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2984c005-26a3-41f0-9a04-4e9cc30ad64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57be386d-40c7-45ee-a690-30c7d5510e58","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Tavozik_az_ETO_tulajdonosa_de_az_nem_vilagos_hogy_honnan","timestamp":"2020. március. 08. 11:10","title":"Távozik az ETO tulajdonosa, de az nem világos, hogy honnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cfd17c-957e-43fe-ba52-9a80c27be2ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elgondolkodtató adatot közölt az FBI az idei RSA 2020 biztonsági konferencián. A Szövetségi Nyomozó Iroda azt vizsgálta, mennyit fizettek az áldozatok az elmúlt hat esztendőben a ransomware-ek íróinak.","shortLead":"Elgondolkodtató adatot közölt az FBI az idei RSA 2020 biztonsági konferencián. A Szövetségi Nyomozó Iroda azt...","id":"20200308_rsa2020_biztonsagi_konferencia_zsarolovirusok_hackerek_bevetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95cfd17c-957e-43fe-ba52-9a80c27be2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81415eb7-9344-4a77-aa88-f16335387049","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_rsa2020_biztonsagi_konferencia_zsarolovirusok_hackerek_bevetele","timestamp":"2020. március. 08. 08:03","title":"FBI-jelentés: elképesztően jól kerestek a zsarolóvírusok írói az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Spar nálunk is vizsgálja a bevezetést.","shortLead":"A Spar nálunk is vizsgálja a bevezetést.","id":"20200308_Ausztriaban_mar_visszavalhato_uvegben_is_kaphato_tej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064118da-4937-4769-9f4d-ba09d07c4838","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Ausztriaban_mar_visszavalhato_uvegben_is_kaphato_tej","timestamp":"2020. március. 08. 11:13","title":"Ausztriában már visszaválható üvegben is kapható tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem derül. A tompítás nem a véletlen műve, és nem csak nálunk volt ilyen.","shortLead":"Az Előre című animációs film mellékszereplői leszbikus kapcsolatban élnek, de ez a magyar a szinkronból még csak ki sem...","id":"20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc13f8f3-4967-47ee-bc48-dc28fa8554be","keywords":null,"link":"/elet/20200309_elore_leszbikus_disney_pixar_homoszexualis_cenzura","timestamp":"2020. március. 09. 17:29","title":"Magyarországon is cenzúrázták a Disney vállaltan homoszexuális karakterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]