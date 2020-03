Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57","c_author":"Barak László","category":"vilag","description":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti képviselet nélkül maradt szlovák közéletben? Vélemény.","shortLead":"Több mint egy hét telt el a politikai földindulást okozó szlovákiai választás óta. Mi várható a magyar parlamenti...","id":"20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f1dab-d3c2-45ce-9b8d-4ef977e23b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add32e19-f8fb-4bb0-8e70-2d6956a43f63","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Szlovak_csucspopulistak_a_kormanyzas_kuszoben","timestamp":"2020. március. 10. 14:55","title":"Barak László: Szlovák csúcspopulisták a kormányzás küszöbén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi erőszak és szexuális támadás vádjában találták bűnösnek.","shortLead":"Nemi erőszak és szexuális támadás vádjában találták bűnösnek.","id":"20200311_Huszonharom_evre_iteltek_Harvey_Weinsteint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffee4601-140b-4f36-a8b5-0663a3c3e2d7","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Huszonharom_evre_iteltek_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2020. március. 11. 16:41","title":"Huszonhárom évet kapott Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","shortLead":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","id":"20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8be148-dc0d-4d7b-b879-4d1b1f66fdb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","timestamp":"2020. március. 10. 20:38","title":"40 éve keresik, most találtak egy csillagot, amelyik csak egyoldalúan pulzál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f6f106-bbdc-4da8-9c27-85715aed1712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sirályt így egészségügyi szempontból biztonságban lehet megnézni.","shortLead":"A Sirályt így egészségügyi szempontból biztonságban lehet megnézni.","id":"20200311_A_koronavirus_miatt_a_Facebookra_koltozik_a_marosvasarhelyi_szinhaz_eloadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f6f106-bbdc-4da8-9c27-85715aed1712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6597ff-129b-4fe6-ae17-21a37d938464","keywords":null,"link":"/elet/20200311_A_koronavirus_miatt_a_Facebookra_koltozik_a_marosvasarhelyi_szinhaz_eloadasa","timestamp":"2020. március. 11. 14:04","title":"A koronavírus miatt a Facebookra költözik a marosvásárhelyi színház előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve számolgatnak az elemzők, mekkora lehet valójában a baj, és mit hoz mindez Európa számára.","shortLead":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve...","id":"20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97552ca7-f2ec-4ade-a425-d2b4eacf5f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","timestamp":"2020. március. 10. 20:36","title":" A legfájdalmasabb pontra sújtott le a koronavírus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f","c_author":"Gécs Dániel","category":"vilag","description":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","shortLead":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","id":"20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b246cf80-aa33-458a-a060-6e2b6a0a76f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 17:44","title":"A WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök reggelre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma, ami harminccal több, mint szerda reggel volt. A fertőzés az ország minden régiójában megjelent. A legtöbb esetet, 48-at, Prágában tartják nyilván.","shortLead":"Csütörtök reggelre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma, ami harminccal több, mint szerda reggel volt. A fertőzés...","id":"20200312_koronavirus_jarvany_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c87b1a-a88e-4ace-b434-388244465bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_koronavirus_jarvany_csehorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Gyorsan terjed a koronavírus Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbab7c61-8653-423b-bebd-2987e66f3939","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mérföldkövet jelentő autó egy piros Model Y.","shortLead":"A mérföldkövet jelentő autó egy piros Model Y.","id":"20200310_Elkeszult_az_egy_milliomodik_Tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbab7c61-8653-423b-bebd-2987e66f3939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f2efb-64df-45f3-a22e-07a43be2d27e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_Elkeszult_az_egy_milliomodik_Tesla","timestamp":"2020. március. 10. 15:15","title":"Elkészült az egymilliomodik Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]