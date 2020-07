Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"Serdült Viktória - Szlavkovits Rita","category":"elet","description":"Idén már nem lehet a levegőből kémiai anyagokkal irtani a szúnyogokat. Igaz, a szakemberek már jó ideje erősködnek, hogy a permetezés csak tűzoltásra jó, helyette a Nyugat-Európában évtizedek óta sikeres biológiai gyérítést kellene alkalmazni. A módszer meghonosítására bőven lett volna lehetőség, ehhez képest gyakorlatilag semmi nem történt.","shortLead":"Idén már nem lehet a levegőből kémiai anyagokkal irtani a szúnyogokat. Igaz, a szakemberek már jó ideje erősködnek...","id":"20200711_magyarorszagi_szunyogirtas_biologiai_vegyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924f1cd-33d9-45b2-ac80-0aa9882718d4","keywords":null,"link":"/elet/20200711_magyarorszagi_szunyogirtas_biologiai_vegyszer","timestamp":"2020. július. 11. 07:00","title":"Úgy érzi, sok a szúnyog? Míg így irtunk, ez így is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemző szerint annak ellenére emelheti az iPhone 12 árát az iPhone 11-énél is magasabbra az Apple, hogy a dobozból kivehetik a töltőt és a fülhallgatót is.","shortLead":"Egy elemző szerint annak ellenére emelheti az iPhone 12 árát az iPhone 11-énél is magasabbra az Apple, hogy a dobozból...","id":"20200709_apple_iphone_12_ara_kalkulacio_jeff_pu_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8847c9fa-0a2d-49a7-917c-93e404ac5660","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_apple_iphone_12_ara_kalkulacio_jeff_pu_elemzes","timestamp":"2020. július. 09. 16:03","title":"Az iPhone 12 még fülhallgató és mobiltöltő nélkül is drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai önkormányzat is megadta tulajdonosi hozzájárulását, ám az azóta kirobbant vita nyomán ezt utólag megpróbálja visszavonni. A kormány alternatív javaslatról beszél.","shortLead":"A Hajógyári-szigetre tervezett, komoly fairtással járó állami gigaberuházás előkészítéséhez az ellenzéki óbudai...","id":"202028_tarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda9b520-c299-4627-a70e-bde2eaa6990b","keywords":null,"link":"/360/202028_tarolas","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Ezer fát menthetnek meg Óbudán, ha sikerül megakadályozni a kormány terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5ebc62-ca5d-4700-824a-dd70d44410a5","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szép kijelző, minőségi készülékház, korrekt kamerák, remek üzemidő, barátságos árcédula – papíron minden adott a sikerhez. Megnéztük, mit tud a gyakorlatban a kínai gyártó új középkategóriás okostelefonja, a Redmi Note 9 Pro.","shortLead":"Szép kijelző, minőségi készülékház, korrekt kamerák, remek üzemidő, barátságos árcédula – papíron minden adott...","id":"20200710_kiprobaltuk_a_xiaomi_uj_arertek_bajnok_mobiljat_a_redmi_note_9_prot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c5ebc62-ca5d-4700-824a-dd70d44410a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67d105-531e-4bcf-9294-04782f28c1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_kiprobaltuk_a_xiaomi_uj_arertek_bajnok_mobiljat_a_redmi_note_9_prot","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Kipróbáltuk a Xiaomi új ár-érték bajnok mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e693e151-2b12-4269-b57f-7ef022140626","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem valószínű, hogy valóban medve volt, de az önkormányzat óvatosságra int.","shortLead":"Nem valószínű, hogy valóban medve volt, de az önkormányzat óvatosságra int.","id":"20200710_Medvet_lattak_a_Normafan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e693e151-2b12-4269-b57f-7ef022140626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182b0936-5110-46e5-9b4a-7e3dc3232293","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Medvet_lattak_a_Normafan","timestamp":"2020. július. 10. 13:43","title":"Medvét láttak a Normafán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","shortLead":"A világ egyik legrégebbi állatparkja adománygyűjtésbe kezdett, mert veszélyben a fennmaradása.\r

","id":"20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef300fee-5d4f-4e60-b308-58d4af3d570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc261fff-7eb3-449c-9ba3-65851727c3c8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_david_attenborough_londoni_allatkert_adomanygyujtes","timestamp":"2020. július. 09. 22:10","title":"Bajban van a londoni állatkert, David Attenborough-t hívták segítségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérdés az, hogy történt-e bűncselekmény.","shortLead":"A kérdés az, hogy történt-e bűncselekmény.","id":"20200710_A_rendorseg_elott_az_onkormanyzati_lakast_Airbnbszallassa_alakitok_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c85d79b-f49c-4585-b588-30a783b0d4f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_A_rendorseg_elott_az_onkormanyzati_lakast_Airbnbszallassa_alakitok_ugye","timestamp":"2020. július. 10. 10:05","title":"A rendőrség előtt az önkormányzati lakást Airbnb-szállássá alakítók ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]