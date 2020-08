Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia Today napilap.","shortLead":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia...","id":"20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02076fc7-fedc-4569-ab39-eaa4acf99e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:38","title":"Letartóztatták a dél-koreai koronavírus-járvány kitörésének fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlettebb 5G-technológiára való áttérés miatt fokozatosan megválik a 3G-től a Magyar Telekom. Nem ők az egyetlenek, akik áthangolják a hálózatukat. Nem ők az egyetlenek...","id":"20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f36036-1c0f-4640-b026-6ee87bdcff7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","timestamp":"2020. július. 31. 11:03","title":"A Telekom elkezdi leállítani a 3G-s hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte 40 új olyan koronavírus-fertőzést észleltek, amely közvetlenül a turisták körében igen kedvelt tengerparti városhoz köthető - jelentette be szombaton az egészségügyi minisztérium.","shortLead":"A teljes lakosság - mintegy 1,1 millió ember - tesztelésére készülnek a vietnami Da Nang városban, miután országszerte...","id":"20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e402dd-cc26-4100-9a2a-15867bb78365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bfb469-b25b-45dd-821a-7d48b83cd9a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Egy_11_millios_vietnami_varos_teljes_lakossagat_letesztelik_koronavirusra","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:28","title":"Egy 1,1 milliós vietnami város teljes lakosságát letesztelik koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Recorded Future kiberbiztonsági cég szerint a kínai RedDelta nevű hackercsoport követhetett el összehangolt támadást több egyházi intézmény ellen.","shortLead":"Az amerikai Recorded Future kiberbiztonsági cég szerint a kínai RedDelta nevű hackercsoport követhetett el összehangolt...","id":"20200731_hackertamadas_vatikan_kina_egyhaz_reddelta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaecb090-9a49-4701-a262-b8d8d03ea5bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_hackertamadas_vatikan_kina_egyhaz_reddelta","timestamp":"2020. július. 31. 12:03","title":"Meghackelték a Vatikánt, Kína állhat a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legújabb kutatások szerint a demens esetek negyven százaléka megelőzhető vagy késleltethető tucatnyi kockázati tényező kiküszöbölésével.","shortLead":"A legújabb kutatások szerint a demens esetek negyven százaléka megelőzhető vagy késleltethető tucatnyi kockázati...","id":"20200731_demencia_kialakulasa_megelozes_kutatas_tudomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf2758-77dd-4e68-99a3-b61912ab846c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_demencia_kialakulasa_megelozes_kutatas_tudomany","timestamp":"2020. július. 31. 18:03","title":"Tízből négy esetben megelőzhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","id":"20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e4379-406c-4d79-8178-8bcb893a184e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:34","title":"Gulyás: A fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta, hogy kiderült, hatalmas kavicsbánya nyílna a településen. Videóriport.","shortLead":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta...","id":"20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026bbbce-d267-49a9-8d5e-2b75521ffcab","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 31. 13:00","title":"\"Mi nem akartuk a polgármestert lemondatni, csak azt akartuk, ne legyen bánya\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e754b436-d74e-4296-b01b-f7c820c6e1c0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"35 állam, köztük Magyarország írta alá 1975. augusztus elsején az Enyhülés korszakának egyik legfontosabb dokumentumát, a Helsinki Zárokmányt. A nyilatkozat, amely a szó szoros értelmében nem szerződés volt, hanem csupán egy kötelezettségvállalásokat felsoroló megállapodás, a vártnál sokkal komolyabb következményekkel járt. ","shortLead":"35 állam, köztük Magyarország írta alá 1975. augusztus elsején az Enyhülés korszakának egyik legfontosabb dokumentumát...","id":"20200801_45_eves_a_nem_vart_lavinat_indito_Helsinki_Zarookmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e754b436-d74e-4296-b01b-f7c820c6e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b46d1a-0899-4db2-aab6-6ce0853048f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_45_eves_a_nem_vart_lavinat_indito_Helsinki_Zarookmany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:00","title":"45 éves az Európában nem várt lavinát indító Helsinki Záróokmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]