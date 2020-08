Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","shortLead":"Az újdonságot olyan modellek ellenfelének szánják, mint például a Rolls-Royce Cullinan vagy a Bentley Bentayga.","id":"20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=464ddd04-502a-41dc-b82a-b80c1ef398af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f027375d-8825-4916-a9e2-f55e2d8ac1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_hivatalos_kepeken_putyinek_hatalmas_orosz_luxusterepjaroja_aurus_komendant","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:59","title":"Hivatalos képeken Putyinék hatalmas új orosz luxusterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai Unióval, ellenkező esetben csak Oroszország felé tolnák őket – mondta a hvg.hu-nak Paweł Jabłoński lengyel külügyminiszter-helyettes. A politikus úgy véli, Magyarország és Lengyelország nagy sikert könyvelt el a költségvetésről szóló uniós csúcson, de arra egyelőre nem lát esélyt, hogy leállítsák a hetes cikkely szerinti eljárásokat. A külügyminiszer-helyettes Budapesten nyilatkozott újságíróknak. ","shortLead":"Szankciókon kívül alternatívát is kell kínálni a fehérorosz népnek, hogy szorosabb együttműködést akarjon az Európai...","id":"20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=036213a9-6845-410a-a1fe-48ecabb92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e0bfc-1ee3-4066-83a3-d7b7245cb0be","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_feherorosz_EU_szankcio_interju_pawel_jablonski","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:05","title":"\"A fehérorosz megoldást nem lehet csak szankciókra alapozni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége között, mint ahogy arra a jövedelmi viszonyaik alapján számítani lehet.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége...","id":"202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbda0-a119-4f8b-811b-7b422daa231a","keywords":null,"link":"/360/202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:00","title":"Szegény kontra gazdag háztartások: az otthoni légkondi még kevesek kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



","shortLead":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya...","id":"20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ab148-f4af-4585-84b7-8853dd6a2bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Lecsereli_Kovacs_Aronekat_a_kozteve_a_SzerencseSzombat_elerol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:34","title":"Lecseréli Kovács Áronékat a köztévé a SzerencseSzombat éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miniatűr Raspberry számítógépen alapuló rendszert hívtak segítségül a kutatók ahhoz, hogy az eddigieknél jobban megfigyelhessék az elefántok kommunikációját.","shortLead":"Miniatűr Raspberry számítógépen alapuló rendszert hívtak segítségül a kutatók ahhoz, hogy az eddigieknél jobban...","id":"20200819_elefant_kommunikacio_detektalasa_raspberry_pi_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b406830-415d-4e4d-9956-b81706476802","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_elefant_kommunikacio_detektalasa_raspberry_pi_szamitogep","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:03","title":"Raspberry számítógéppel védenék az elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7703a0f8-1168-4840-9c52-1bc2e50eb2c0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évtizedes álma a magyar foci vezetőinek, hogy az ország csapatai minden évben ott legyenek legalább az Európa Ligában, és néha egy-egy BL-csoportkör is becsússzon. (Köz)pénz bőven van erre, a sikerek viszont csak néha-néha jönnek. Megnéztük, mit csinálnak máshogy a régiónk olyan országaiban, ahol nemzetközi szinten is sikeres focit építettek fel.","shortLead":"Évtizedes álma a magyar foci vezetőinek, hogy az ország csapatai minden évben ott legyenek legalább az Európa Ligában...","id":"20200819_foci_sport_penz_cseh_szerb_ukran_horvat_bolgar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7703a0f8-1168-4840-9c52-1bc2e50eb2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f5633-b59f-48df-8d42-acd8f0af60e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_foci_sport_penz_cseh_szerb_ukran_horvat_bolgar","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:40","title":"Mit tudnak a szomszédban, amitől nemcsak pénz lesz a fociban, hanem siker is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on már fel is iratkozhatunk az élő közvetítésre.","shortLead":"Hamarosan leleplezi az Asus az idei évre szánt csúcsmobiljait, a ZenFone 7 és ZenFone 7 Pro készülékeket. A YouTube-on...","id":"20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb12373c-21d8-46bf-9ba7-d6ba78ff47be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee4be0b-3ae3-4694-826e-ce8df2eefcb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_asus_zenfone_7_pro_bemutato_idopontja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:03","title":"Bemondta az Asus, mikor jön az idei évre szánt csúcsmobilja, a ZenFone 7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f857a48-54a9-4ba1-bf33-004a84a8eae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 20-as ezúttal mérföld/órában értendő, de még így sem egy száguldozós útszakaszról van szó. ","shortLead":"A 20-as ezúttal mérföld/órában értendő, de még így sem egy száguldozós útszakaszról van szó. ","id":"20200819_20as_tablanal_utkozott_egy_rozsaszin_mcLaren_es_egy_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f857a48-54a9-4ba1-bf33-004a84a8eae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff667b6-1fc3-4a26-9a42-bee838f68a46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_20as_tablanal_utkozott_egy_rozsaszin_mcLaren_es_egy_vw_golf","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:41","title":"20-as táblánál ütközött egy rózsaszín McLaren és egy VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]