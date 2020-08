Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","shortLead":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","id":"20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8346ceb-979b-4121-80ef-ccfacdaf069e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:16","title":"Öt koronavírusos beteg van egy debreceni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621afbb4-8231-40ae-a1c7-9724a7016872","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová tényként beszél az orosz ellenzéki aktivista megmégezéséről, és elfogadhatatlannak tartja.","shortLead":"Zuzana Caputová tényként beszél az orosz ellenzéki aktivista megmégezéséről, és elfogadhatatlannak tartja.","id":"20200825_Szlovakia_elnoke_elitelte_Navalnij_megmergezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621afbb4-8231-40ae-a1c7-9724a7016872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d8f1-2eaf-4033-b759-6009bed7c359","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_Szlovakia_elnoke_elitelte_Navalnij_megmergezeset","timestamp":"2020. augusztus. 25. 21:19","title":"Szlovákia elnöke elítélte Navalnij megmérgezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79138ff3-b3be-435f-9f62-428df44c7ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b03957-1dd3-4197-99e4-28744705fe64","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Marabu_Feknyuz_Szajkosar","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szájkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz a tüdejük.","shortLead":"Még ha az EU által elfogadottnak minősítettnél alacsonyabb légszennyezésnek is vannak kitéve a gyerekek, gyengébb lesz...","id":"20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ccab10-04e5-4fcf-98ad-220f23cb052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665ec4f1-5fba-4485-9f9e-04ae5afd4102","keywords":null,"link":"/zhvg/20200826_Az_egesz_eletet_meghatarozza_hogy_milyen_levegot_sziv_egy_kisgyerek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:46","title":"Az egész életét meghatározhatja, hogy milyen levegőt szív egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2023 végéig a Club Aliga területén egy egész évben működő, 4 csillagos, több mint 160 szobás szállodát építenek.","shortLead":"2023 végéig a Club Aliga területén egy egész évben működő, 4 csillagos, több mint 160 szobás szállodát építenek.","id":"20200826_Negycsillagos_160_szobas_luxusszalloda_lesz_a_Club_Aliga_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f187286-71c1-4169-bf0d-00d2977a3a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Negycsillagos_160_szobas_luxusszalloda_lesz_a_Club_Aliga_teruleten","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:28","title":"Kiderült, mi lesz a Club Aliga területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","shortLead":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","id":"20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ab05a-4a56-4a89-b423-37dcf824b1b6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Megszületett Katy Perry és Orlando Bloom gyereke, itt az első fotó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower piacelemző cég összesítette, az App Store-ban és a Play áruházban kínált mobilos játékok mennyit hoztak az Apple és a Google konyhájára.","shortLead":"A Sensor Tower piacelemző cég összesítette, az App Store-ban és a Play áruházban kínált mobilos játékok mennyit hoztak...","id":"20200827_apple_app_store_mobilos_jatek_bevetel_2020h1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107812f-e228-4ea5-b4d9-c9bcdb4a01c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_apple_app_store_mobilos_jatek_bevetel_2020h1","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:33","title":"Felfoghatatlanul sok pénzt keresett az Apple a mobilos játékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d67df8-8093-4b61-8c3a-c6d86f0b6999","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ketten az életüket vesztették Kenoshában.","shortLead":"Ketten az életüket vesztették Kenoshában.","id":"20200826_Lelottek_harom_ferfit_a_wisconsini_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d67df8-8093-4b61-8c3a-c6d86f0b6999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3fcd14-085d-4030-b8bf-0730d5f248ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Lelottek_harom_ferfit_a_wisconsini_tuntetesen","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:43","title":"Lelőttek három férfit a wisconsini tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]