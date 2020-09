Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200830_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei_Hatos_volt_is_meg_nem_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31493d-90f2-4833-9fe8-a6eceec01751","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei_Hatos_volt_is_meg_nem_is","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:51","title":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei. Hatos volt is, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","shortLead":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","id":"20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d65fb51-b86a-45c1-969b-f5ed0274fe10","keywords":null,"link":"/360/20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Világhírű orosz író: előbb-utóbb Lukasenkára és Putyinra is bukás vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","id":"20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7314dd-f24c-4851-bb86-a4a8b79da71f","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:53","title":"Mészáros érdekeltségébe tartozó cég bukott üzletet a VIII. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhat ember megkárosításával vádolnak egy férfit.","shortLead":"Tizenhat ember megkárosításával vádolnak egy férfit.","id":"20200901_csalas_hirdetes_telefon_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ffc4-10a6-4657-b8d6-66c64161677f","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_csalas_hirdetes_telefon_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:51","title":"Telefont hirdetett a neten, zoknit és tégladarabokat küldött helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós és egy kerékpársáv lenne jó a Nagykörúton az államtitkár szerint.","shortLead":"Két autós és egy kerékpársáv lenne jó a Nagykörúton az államtitkár szerint.","id":"20200831_parkolosav_Nagykoruton_Furjes_Balazs_kerekpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48dba6a-6489-4e1c-91d1-0d2610d083b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_parkolosav_Nagykoruton_Furjes_Balazs_kerekpar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:58","title":"Szűnjön meg a parkolósáv a Nagykörúton, helyette lehessen biciklizni – kéri Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0541e-9a63-4231-bd0d-9db6885b0171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. A vadászati cégek a gímbikaszezontól várták a járvány utáni talpra állást, most ennek is befellegzett, ha a kormány nem enged. Szerintük a vadászatok résztvevői kevesekkel érintkeznek.","shortLead":"Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. A vadászati cégek...","id":"20200831_Vadaszkamara_Engedjek_be_a_kulfoldi_vadaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0541e-9a63-4231-bd0d-9db6885b0171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae71575-92db-408e-a389-699ddbb2e084","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Vadaszkamara_Engedjek_be_a_kulfoldi_vadaszokat","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:40","title":"Vadászkamara: Engedjék be a külföldi vadászokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","shortLead":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","id":"20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6850-d8e1-4275-b88e-c6215dac14f6","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:45","title":"Krokodilt láttak egy német folyóban, tilos fürödni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Élesben tesztelték a vállalatok a koronavírus-járvány idején, hogy mennyire életszerű az üzletmenet-folytonossági tervük, magyarul: túlélték-e a karantént. Szaladtak is néhányan azokhoz, akik tudják, mi fán terem a minőségirányítás.","shortLead":"Élesben tesztelték a vállalatok a koronavírus-járvány idején, hogy mennyire életszerű az üzletmenet-folytonossági...","id":"202035__bomba_aminosegiranyitasban__jarvanyhelyzet__tobb_reklamacio__meos_melosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b24b63-39e6-41d5-8b17-08269b77adaf","keywords":null,"link":"/360/202035__bomba_aminosegiranyitasban__jarvanyhelyzet__tobb_reklamacio__meos_melosok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:00","title":"Dróncsapás? Hackertámadás? Koronavírus? Az üzletmenet zavartalan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]