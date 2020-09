Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","shortLead":"A szervezők mindenkinek megköszönték a támogatást, és jelezték, jövőre már tényleg lesz buli.","id":"20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823b059b-661f-47ea-9b2d-efe63d1d6476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01fcbd9-8457-4866-96aa-2d86af08ab7d","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Fishing_on_Orfu_2021_datum_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:45","title":"Megvan a Fishing on Orfű jövő évi időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és Velencei-tavi járás magasabb bevándorlással büszkélkedhet. Az ország északkeleti és délnyugati járásai továbbra is elvándorlással küzdenek.","shortLead":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és...","id":"20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb20530-8345-47af-aa0a-17eabb58070c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"A NER nagyágyúinak belső migránsokkal kell osztozniuk a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314d1c1f-e5ff-4683-9a12-414d71b81961","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey ismét bebizonyítja, hogy abszolút nem számít számára a politikai korrektség. ","shortLead":"A Hennessey ismét bebizonyítja, hogy abszolút nem számít számára a politikai korrektség. ","id":"20200902_1200_loero_es_6_kerek_az_usaban_itt_kezdodik_egy_komolyabb_auto_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=314d1c1f-e5ff-4683-9a12-414d71b81961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a3950-fe9e-42a4-9369-9c50030a069a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_1200_loero_es_6_kerek_az_usaban_itt_kezdodik_egy_komolyabb_auto_hennessey","timestamp":"2020. szeptember. 03. 06:41","title":"1200 lóerő és 6 kerék: az USA-ban valahol itt kezdődik egy komolyabb autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake nevű chipjeit használják. ","shortLead":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake...","id":"20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db0cd6-2a58-4979-a511-59120fa5a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 18:23","title":"12 óra üzemidő, mozgásérzékelő, új Intel chipek: ilyenek lettek az Asus Tiger Lake laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint Ángel Di MAríával és Leandro Paredesszel jöttek haza Ibizáról.","shortLead":"Sajtóhírek szerint Ángel Di MAríával és Leandro Paredesszel jöttek haza Ibizáról.","id":"20200902_neymar_futball_koronavirus_dimaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9500b1f9-39d5-4589-917f-85d4741d93f6","keywords":null,"link":"/sport/20200902_neymar_futball_koronavirus_dimaria","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:25","title":"Pozitív lett Neymar koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 egyik érdekes újítása a jövőbeni vásárlásokhoz kapcsolódik: egy fejlesztői könnyítésnek hála a felhasználók olcsóbban juthatnak majd bizonyos előfizetésekhez.","shortLead":"Az iOS 14 egyik érdekes újítása a jövőbeni vásárlásokhoz kapcsolódik: egy fejlesztői könnyítésnek hála a felhasználók...","id":"20200903_apple_ios_14_promocios_kod_elofizetes_kedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a2aa14-092b-4255-83f1-af01b5ffec61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_apple_ios_14_promocios_kod_elofizetes_kedvezmeny","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:03","title":"Jönnek az Apple-féle promóciós kódok, olcsóbban juthat előfizetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6563a8-b84d-4cd5-ade1-0f97a47dc83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:29","title":"Marabu Féknyúz: Figyelem, satu határzár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus szerint legalább egy év, mire kiderül, hogy mit tudnak a vakcinák, az ugyanis, hogy jövő év elején már léteznek majd oltások, nem jelenti azt, hogy hatékonyak is. De lesz-e magyar vakcina? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.



","shortLead":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus...","id":"20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ca2e6-d14c-4ad2-b632-6e5d774b5c3d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:30","title":"\"2022-re fog a világ megnyugodni\" – Szlávik János a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]