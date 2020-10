Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","shortLead":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","id":"20201015_hetvege_idojaras_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126a995-70a6-421a-b8f3-948c06333f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_hetvege_idojaras_eso","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Ha arra várt, hogy hétvégén jön a felmelegedés, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","shortLead":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","id":"20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e4d73e-d141-46c5-90ec-244d40e2b00e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","timestamp":"2020. október. 14. 18:55","title":"Amerikai elnökválasztás: Trump és Biden két külön televíziós csatornán jelentkezik be a vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és mondta el, milyen a való életben az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro.","shortLead":"Az amerikai ABC tévécsatorna Good Morning America című reggeli műsorának egyik munkatársa, Becky Worley mutatta meg és...","id":"20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=954d3b80-615f-4b7f-92b6-b9253b0a949d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ea3d4-80a8-4a10-a996-15ca5f199b89","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_abc_apple_iphone_iphone_12_iphone_12_pro_good_morning_america","timestamp":"2020. október. 15. 15:03","title":"Van, aki már kézbe vehette az új iPhone-okat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e433edea-d5f2-4609-a9c2-765457e55e02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön A korona negyedik évada, itt az előzetes.","shortLead":"Jön A korona negyedik évada, itt az előzetes.","id":"20201014_Diana_hercegno_menyasszonyi_fatyla_bekuszik_a_kepernyore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e433edea-d5f2-4609-a9c2-765457e55e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca3d1c1-55e5-4067-8c53-8f82a841b5bc","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Diana_hercegno_menyasszonyi_fatyla_bekuszik_a_kepernyore","timestamp":"2020. október. 14. 09:34","title":"Diana hercegnő menyasszonyi fátyla bekúszik a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","shortLead":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","id":"20201014_koronavirus_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a70cf1-36dd-439b-b8aa-45685e2baf34","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 14. 07:44","title":"Már 38 millió fölött a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internet sem jött vissza. ","shortLead":"Az internet sem jött vissza. ","id":"20201015_SZFE_Kizartak_a_diakokat_az_Odry_Szinpadrol_ahol_forumozni_szoktak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb7caee-f733-4481-a7b4-fd73c39f4c5f","keywords":null,"link":"/elet/20201015_SZFE_Kizartak_a_diakokat_az_Odry_Szinpadrol_ahol_forumozni_szoktak","timestamp":"2020. október. 15. 13:38","title":"SZFE: Kizárták a diákokat az Ódry Színpadról, ahol fórumozni szoktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes Károly pedig leforgathatja a Krisztus ingét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes...","id":"20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f94947-7c6f-4f62-bc40-6c6aa931f9c0","keywords":null,"link":"/elet/20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","timestamp":"2020. október. 14. 13:25","title":"Vidnyánszky Rákóczi-sorozatra kap pénzt, és Kovács Ákos is rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki az általa rendezett darabok felújítópróbáin végül nem vehet részt személyesen.



","shortLead":"„Bele tudok nézni a tükörbe” – mondja Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója korrekt akart lenni Eszenyi Enikővel, aki...","id":"20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fd8259-ed8b-4a87-aa25-5b93889bb721","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Rudolf_Peter_Eniko_nem_orult","timestamp":"2020. október. 14. 08:41","title":"Rudolf Péter: „Enikő nem örült”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]