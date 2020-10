Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e a mesterséges intelligenciát. A válaszok nemcsak országonként, szakmánként is jellemző különbségeket mutattak.","shortLead":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e...","id":"20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec1b39-e47f-4cbe-bb32-238e04417ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","timestamp":"2020. október. 19. 10:33","title":"No és a magyarok mennyire félnek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","shortLead":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","id":"20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b77ea5-ee63-40ef-ac18-33591e71d724","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","timestamp":"2020. október. 19. 19:33","title":"A TikTokról is kiszorítják a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kötegyáni önkormányzat szerint egy nagyobb jármű okozhatta a sérülést, amely miatt a bicikliutat végül nem is adták át. A hibát már javítja a kivitelező, a munka lassan véget is ér.","shortLead":"A kötegyáni önkormányzat szerint egy nagyobb jármű okozhatta a sérülést, amely miatt a bicikliutat végül nem is adták...","id":"20201020_kotegyan_kerakparut_repedt_aszfalt_utfelujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebffe6c-71bd-42f6-b08d-43a3c3aaea53","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_kotegyan_kerakparut_repedt_aszfalt_utfelujitas","timestamp":"2020. október. 20. 06:19","title":"245 millióért épült új kerékpárút Békés megyében, de az átadása előtt szétrepedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","shortLead":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","id":"20201020_borbely_lenard_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6470f-37f8-4fb6-b2bb-d1814d70feb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borbely_lenard_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 19:20","title":"Pozitív lett Csepel polgármesterének koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg 13 ezer koronavírusos beteg van kórházban.","shortLead":"Jelenleg 13 ezer koronavírusos beteg van kórházban.","id":"20201019_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f08631-4940-41c6-84d1-a0fc3f626133","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 20:44","title":"Spanyolországban már az egymillióhoz közelít a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök reagált Emmanuel Marcot iszlám szeparatizmus elleni akciótervére.","shortLead":"A török elnök reagált Emmanuel Marcot iszlám szeparatizmus elleni akciótervére.","id":"20201020_Erdogan_iszlam_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eba9e47-6d6d-488d-bbd3-1cae6e0ece89","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Erdogan_iszlam_macron","timestamp":"2020. október. 20. 19:29","title":"Erdogan: Az iszlám elleni kijelentések a nyugati politikusok sikertelenségét palástolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","shortLead":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","id":"20201019_foldrenges_miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd4b082-c611-41c7-94cd-c5556e787603","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_foldrenges_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 13:36","title":"Érezhetően rengett a föld hétfőn Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","shortLead":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","id":"20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b24dd-39a6-4460-8140-009ae27599a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 17:14","title":"Négygyerekes férfi halálát okozta a bika nevű új drog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]