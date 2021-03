Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dohában múlt hét közepén visszalépett, Dubajban azonban pályára lépett. ","shortLead":"Dohában múlt hét közepén visszalépett, Dubajban azonban pályára lépett. ","id":"20210315_Fucsovics_ismet_jatszott_es_ha_nehezen_is_de_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfe41dd-1e47-4e8c-93ec-891c20a164d3","keywords":null,"link":"/sport/20210315_Fucsovics_ismet_jatszott_es_ha_nehezen_is_de_nyert","timestamp":"2021. március. 15. 20:51","title":"Fucsovics ismét játszott, és ha nehezen is, de nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","shortLead":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","id":"20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a99b33d-93ef-49ce-88a4-0775f4230a4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","timestamp":"2021. március. 16. 18:26","title":"Elhunyt az Alonzo Mosley nyomozót is alakító Yaphet Kotto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kutatók szerint a B.1.17 nevű variáns feltehetően súlyosabb megbetegedést okoz, mint a SARS-Cov-2 eddig ismert mutánsai.","shortLead":"Kutatók szerint a B.1.17 nevű variáns feltehetően súlyosabb megbetegedést okoz, mint a SARS-Cov-2 eddig ismert mutánsai.","id":"20210316_brit_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3e9ad-e128-45fb-824d-09e4abfa7ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_brit_kutatas","timestamp":"2021. március. 16. 18:21","title":"55 százalékkal lehet halálosabb a koronavírus brit variánsa egy kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb2e73-54ee-4328-b2c1-1e7af7e67800","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City vezetőedzője nagy ölelést küldött mindenkinek.","shortLead":"A Manchester City vezetőedzője nagy ölelést küldött mindenkinek.","id":"20210316_Pep_Guardiola_is_felkoszontotte_a_110_eves_Vasast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05bb2e73-54ee-4328-b2c1-1e7af7e67800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f092ed-4c10-4902-93b5-8a30b1645a44","keywords":null,"link":"/sport/20210316_Pep_Guardiola_is_felkoszontotte_a_110_eves_Vasast","timestamp":"2021. március. 16. 16:24","title":"Pep Guardiola felköszöntötte a 110 éves Vasast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán több ország is felfüggesztette.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán...","id":"20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e536792-3aac-42db-a265-c33453006920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 16. 09:33","title":"Kemenesi Gábor az AstraZeneca vakcinájáról: nem gyanús a helyzet, rutinvizsgálatok zajlanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszteri biztos és a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az Indexnek adott interjúban a romantikus hevületéről és a szétosztásra váró milliárdokról is beszélt.","shortLead":"A miniszteri biztos és a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az Indexnek adott interjúban a romantikus hevületéről és...","id":"20210316_Demeter_Szilard_Azt_mondtak_ket_lehetosegem_van_vagy_sikerul_vagy_hosi_halott_leszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d64582-2538-46a7-b46a-6cc2ab05c33a","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Demeter_Szilard_Azt_mondtak_ket_lehetosegem_van_vagy_sikerul_vagy_hosi_halott_leszek","timestamp":"2021. március. 16. 09:13","title":"Demeter Szilárd: Azt mondták, két lehetőségem van, vagy sikerül, vagy hősi halott leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa, hogy az országok ne szipkázzák el egymástól a nagy adófizetőket. Magyarországot is komolyan érintené, ha a terv valósággá válna.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa...","id":"20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0ee2d-e213-49c9-8fb3-baf5bf9e0ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","timestamp":"2021. március. 16. 14:25","title":"Egész világra érvényes minimumot szabnának a társasági adónak, ami kényelmetlenül érinthetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]