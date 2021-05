Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be a szervezők a hírt, hogy május 13. és 17. között újra élőben várja vendégeit a győri Öt Templom Fesztivál.","shortLead":"Bérczesi Róbert és Müller Péter Sziámi nyári slágerére készített saját fesztiválos videójukkal jelentették be...","id":"20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2fab0a6-8e2c-43e8-a4a4-4f9402cee21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad90f124-36f3-4a5a-be15-03aecdedc1b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Csutortokon_indul_az_Ot_Templom_Fesztival","timestamp":"2021. május. 12. 16:28","title":"Csütörtökön indul az Öt Templom Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","shortLead":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","id":"20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f4846-bd21-47c5-93c6-64429245f4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","timestamp":"2021. május. 13. 08:11","title":"Balszerencsés a világ leggyorsabb autója, már szállítás közben összetörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 2782 koronavírusos beteget ápolnak.","id":"20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bb2443-d585-4cfe-8cba-a5413417bf04","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 13. 08:39","title":"Koronavírus: 82 elhunyt, 1416 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől esedékes változtatás szükségességét a koronavírus-járvánnyal indokolja a kormány. ","shortLead":"Az Mfor.hu szerint aki nem rendelkezik a szálláshelyre vonatkozó minősítéssel, az nem működhet tovább. A szeptembertől...","id":"20210512_szallashely_minosites_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190e19a1-953f-4230-a219-f9ba3d2ce6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a283d8a7-0405-4367-985f-294cbbd22727","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_szallashely_minosites_turizmus","timestamp":"2021. május. 12. 15:43","title":"A kormány átírja a szabályokat, minden szálláshelyet kötelező lesz minősíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","shortLead":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","id":"20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101868e0-76bd-4ae1-8e9c-4cfc88da6a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:23","title":"Már több mint 3,2 millió Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","shortLead":"Kutatók számszerűsítették a probléma mértékét, és azt is megállapították, mennyivel kevesebbe került volna a megelőzés.","id":"20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebf26e0-b769-4944-9b5d-dae3154697cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Majdnem_masfel_ezer_milliard_dollaros_kart_okoztak_az_invaziv_novenyek_es_allatok","timestamp":"2021. május. 11. 20:18","title":"Elképesztő, mekkora kárt okoznak az invazív növények és állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek az ellenzéki összefogásban. Ez magyarázhatja, hogy egyelőre nincsenek parázs viták, viszonylagos csendben megy a helyezkedés. ","shortLead":"Listán kárpótolhatják a nyerhető egyéni körzetek előválasztásainak veszteseit – a HVG forrásai szerint erre készülnek...","id":"202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b81057-2293-4d64-89f7-4b7b1c7956c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db2d7b-2a94-4ca1-b5a4-8d66e7aa2bd2","keywords":null,"link":"/360/202119_nagy_csatak_karpotolt_vesztesek","timestamp":"2021. május. 13. 11:00","title":"Az MSZP-nek szoknia kell, hogy kispártként bánnak vele a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0a0c59-05b2-4299-aece-29905ad46ede","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-vakcinák alapját kidolgozó magyar kutató szerint a Pfizer oltása a vírus brit és brazil változata ellen ugyanúgy véd, mint a vuhani ellen. Ugyanakkor valamivel kisebb a hatásossága a vírus dél-afrikai variánsával szemben.","shortLead":"Az mRNS-vakcinák alapját kidolgozó magyar kutató szerint a Pfizer oltása a vírus brit és brazil változata ellen...","id":"20210513_kariko_katalin_harmadik_oltas_mrns_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee0a0c59-05b2-4299-aece-29905ad46ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c025b2d-85d2-4fe7-a36f-cadd7a910a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_kariko_katalin_harmadik_oltas_mrns_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 11:44","title":"Karikó Katalin: Már tesztelik a 6 hónapos kortól adható Pfizer-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]