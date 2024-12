Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz felhasználásával jár. Az Európai Unio elsőként lépett fel a világon a fenntartható csokoládégyártásért, egyben harcot hirdetve az erdőirtás és a gyermekmunka ellen.","shortLead":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz...","id":"20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de.jpg","index":0,"item":"ce9f2e1d-13af-4f24-b82b-ffa46c59b3a7","keywords":null,"link":"/360/20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"A csokoládégyártást is elérte a szigorú környezetvédelmi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is kerüljenek előzetes letartóztatásba, akik jelenleg szabad lábon vannak, mint például Goran Vesic volt építésügyi miniszter.","shortLead":"A vádiratban az összes vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását kérik, illetve azt javasolják, hogy azok is...","id":"20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37272ca4-e444-48b5-8442-5b225e402875.jpg","index":0,"item":"a2cfc363-6c9a-4b63-8330-bd814045336e","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_ujvideki-tragedia-vademelesek-szerbia","timestamp":"2024. december. 30. 13:20","title":"Tizenhárom ember ellen emeltek vádat az újvidéki tragédiával összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze, amelyek a csalás mértéke és újszerűsége miatt kitűnnek a sorból. Írtunk arról, hogyan lesz egy vietnámi piaci árusból a világ egyik legnagyobb banki csalója; kiderült, ki a leghíresebb piramisjáték atyja; olvashatott arról, hogyan vitte csődbe egy huszonéves kereskedő azt a bankot, ahol még az angol királynőnek is volt számlája; emellett például arra is fény derült, miként volt képes Donald Trump több mint 4000 peres ügyet összehozni.","shortLead":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze...","id":"20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7.jpg","index":0,"item":"717f740f-8269-4f56-8c6c-3b20d70ba2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 10:30","title":"Minden idők legnagyobb csalói a vietnámi piaci árustól Donald Trumpig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá tette Európát, a másik oldalon pedig a rengeteg kérdőjel, hogy ezt vajon mivel lehetne alátámasztani. Elemzésünkben sorra vesszük az egyes területeket, az azokhoz kapcsolódó magyar álláspontot és a tényeket, amelyek segítenek eloszlatni a narancsszínű ködöt.","shortLead":"Egyik oldalon a kormányzati sikerpropaganda, amely szerint a magyar elnökség páratlan eredményeket elérve ismét naggyá...","id":"20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"f3daf00c-02fa-4a94-886d-d53662c3b869","keywords":null,"link":"/360/20241230_elnokseg_orban_eu-elemzes","timestamp":"2024. december. 30. 06:30","title":"A magyar kormány nem tudott túllépni a saját árnyékán – mérleget vontunk az EU-elnökségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Microsoft is tud arról a problémáról, ami akkor jelentkezik, ha valaki az összes eddig megjelent frissítéssel együtt szeretné telepíteni a Windows 11-et.","shortLead":"Már a Microsoft is tud arról a problémáról, ami akkor jelentkezik, ha valaki az összes eddig megjelent frissítéssel...","id":"20241230_microsoft-windows-11-24h2-update-hiba-frissitesek-telepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"13feeccb-7815-4952-a5ca-3efe51f59bbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_microsoft-windows-11-24h2-update-hiba-frissitesek-telepites","timestamp":"2024. december. 30. 18:03","title":"Olyan hiba van a Windows 11-ben, amit csak a rendszer teljes újratelepítésével lehet megoldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is, amelynek zsiráf szereplője rálépett a saját péniszére. Börtönbe küldött rendező, reciklált díszlet, elhízott rabszolgalány és egy elképesztő szexjelenet – Tim Robey, a Telegraph filmes újságírója Box Office Poison című könyvében mesél a legendás bukások hátteréről. A szerzővel beszélgettünk.","shortLead":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is...","id":"20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d.jpg","index":0,"item":"1ceef99d-380f-42d7-adb4-4eedd56f7723","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 20:00","title":"Dobó Kata amerikai filmje és Andy Vajna vikingjei is az élmezőnyben – Hollywood legnagyobb bukásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették az edzésüket. Egy finn kutatás ugyanis rávilágított arra, hogy az izmaik hamar visszatérhetnek arra a szintre, ahol az edzés abbahagyásának idején voltak.","shortLead":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették...","id":"20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883.jpg","index":0,"item":"9c12219c-5b93-4442-b170-cd6d6e16b381","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","timestamp":"2024. december. 29. 18:03","title":"Aggódik, mert sok edzést kihagyott? Egy új kutatás szerint nem kell, az izmai jól emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","shortLead":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","id":"20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7.jpg","index":0,"item":"a87a06d5-2d3c-4798-8649-da0fcceab120","keywords":null,"link":"/sport/20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","timestamp":"2024. december. 29. 20:43","title":"Gulácsit választották az ősz kapusának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]