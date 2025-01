Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f923418-b1a2-4700-98fa-4bc98ee6324d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A különleges Cadillacet alig használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A különleges Cadillacet alig használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250102_elado-bill-clinton-pancelozott-elnoki-cadillac-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f923418-b1a2-4700-98fa-4bc98ee6324d.jpg","index":0,"item":"6cb34685-beab-4cc8-9474-475808744cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_elado-bill-clinton-pancelozott-elnoki-cadillac-limuzinja","timestamp":"2025. január. 02. 10:19","title":"Eladó Bill Clinton páncélozott elnöki limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a SPAR, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó 30 ezer forinttal nő. A részleg- és áruházvezetők legalább 455 ezer bruttót keresnek majd, de olyan is lesz, aki közel egymilliós bruttó havi bérrel számolhat.","shortLead":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a SPAR, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó...","id":"20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f.jpg","index":0,"item":"24954042-ad5e-41cf-b8e5-879cec87b4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","timestamp":"2025. január. 02. 11:52","title":"SPAR: 395 ezer bruttó lesz 2025-ben a dolgozók alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak szinte semmire. Ami korábban sem volt könnyű, most még nehezebb, hiszen 2010 óta a NER sok területen törvényesítette is a lopást, a célzott közpénz-herdálást. Mégis, Magyar Péter is elszámoltatást tervez: a kishalaknak immunitást ígér, de több ezer, milliárdossá vált embert számonkérne: mibű’?","shortLead":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak...","id":"20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979.jpg","index":0,"item":"ca3802b5-256f-48e6-b298-19fa6268b077","keywords":null,"link":"/360/20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","timestamp":"2025. január. 02. 14:32","title":"Magyar Péter elszámoltatási programja: nem csak börtönválogatottal fenyeget, stadionnyi embert vonna kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f","c_author":"Imre Réka","category":"360","description":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű daganatokat sem veszik észre magukon. A nevelés, a társadalom, vagy valami más okozza sok férfi orvosfóbiáját? Miért akarnak inkább infarktusban meghalni? Hogyan áll a vastagbéltükrözéshez egy ausztrál és egy magyar férfi? Férfiszorongások az egészségügyben.","shortLead":"Előbb kezelik magukat népi gyógymódokkal, minthogy elmenjenek az orvoshoz, és sokszor még a pingponglabda méretű...","id":"20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf6071d-6355-426f-b0f2-50b5660ae44f.jpg","index":0,"item":"e42f8e36-e7ce-4ed8-a675-80ddd12b9179","keywords":null,"link":"/360/20250101_ferfiszorongasok-betegseg-egeszsegugy-valamiben-meg-kell-halni","timestamp":"2025. január. 01. 17:30","title":"„Valamiben meg kell halni” – a férfiak attól félnek, hogy kevésbé lesznek férfiak, ha megbetegszenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta ígérgetik a híd felújítását, de egyelőre inkább csak sebességmérőket telepítenek.","shortLead":"Régóta ígérgetik a híd felújítását, de egyelőre inkább csak sebességmérőket telepítenek.","id":"20250102_gubacsi-hid-vonatok-sebessegkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980.jpg","index":0,"item":"55b56e1c-07fc-48e2-9f8d-e2daa86a0719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_gubacsi-hid-vonatok-sebessegkorlatozas","timestamp":"2025. január. 02. 11:39","title":"Annyira rozoga a Gubacsi híd, hogy csak 5 kilométer per órás sebességgel mehetnek át rajta a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélsőjobb köszönet Orbán Viktornak, <strong>kemény uniós beszólás Moszkvának,</strong> bajokat okozhat az orosz gázszállítások leállítása, veszélyeket hordoz Donald Trump újabb elnöksége. Ezek kiemelt témák a világlapokban az új év nyitányán.","shortLead":"Szélsőjobb köszönet Orbán Viktornak, <strong>kemény uniós beszólás Moszkvának,</strong> bajokat okozhat az orosz...","id":"20250101_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2ea268e8-beee-4ba7-a2fd-e735aff6348d","keywords":null,"link":"/360/20250101_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 01. 10:25","title":"Európa a szakadék szélén, Amerika jövője is aggasztó, a Nyugat végének a kezdete jöhet – így várja az évet a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c.jpg","index":0,"item":"44973162-8df8-4cac-9aab-0fd4373652e2","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","timestamp":"2024. december. 31. 17:38","title":"Meghalt Johnnie Walker veterán rádiós DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]