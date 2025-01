Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","shortLead":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","id":"20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7.jpg","index":0,"item":"aa2236b2-8811-46cd-b195-a6da039ab49c","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 02. 09:49","title":"Elég rosszul indult a MÁV-nak az új év első munkanapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e254d-a307-4ea2-828f-cce182d11d02","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kőkemény verseny kezdődhet azzal, hogy az év első napjával megszűnt a határellenőrzés a magyar–román határon. A schengeni bővítés összhangban van az európai projekttel, szuverenista körökben viszont gyanússá vált. A magyar kormány ingadozik a nemzeti büszkeség és a rideg érdekérvényesítés közt.","shortLead":"Kőkemény verseny kezdődhet azzal, hogy az év első napjával megszűnt a határellenőrzés a magyar–román határon...","id":"20250102_schengen-bovites-europai-unio-magyarorszag-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/000e254d-a307-4ea2-828f-cce182d11d02.jpg","index":0,"item":"d8651033-09ea-4d45-b6ad-64573659bb6c","keywords":null,"link":"/360/20250102_schengen-bovites-europai-unio-magyarorszag-romania","timestamp":"2025. január. 02. 06:30","title":"Magyarországnak is hozhat a konyhára, a kormány mégis ferde szemmel néz Románia és Bulgária schengeni tagságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok környezetkímélő alternatívája lehet.","shortLead":"Japán kutatók új formában mutatták be hazájuk ősi, merített papírját a vasit. Az újdonság a szintetikus anyagok...","id":"20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/630f264a-bff3-4d8c-9007-5ce68c6749e8.jpg","index":0,"item":"5e7480d1-ffeb-4007-aa4b-8ce612b4ad9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_japan-vasi-papir-erosebb-mint-a-muanyag-konnyen-lebomlik","timestamp":"2025. január. 01. 18:03","title":"Kisebb csoda Japánból: papír, ami erősebb, mint a műanyag, viszont könnyen lebomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","id":"20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae.jpg","index":0,"item":"64ca9fa7-ade1-4399-bf66-3fc41df1ce1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","timestamp":"2025. január. 01. 07:21","title":"Hihetetlen, de idén már oldtimerek lehetnek az első Fiat Bravák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák meg kiemelten, és milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia? A jövő évre adott előrejelzést Chet Wisniewski, a Sophos kiberbiztonsági vállalat technológiai igazgatója.","shortLead":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák...","id":"20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb.jpg","index":0,"item":"c4554365-13d5-4b20-9583-5fbc038ada36","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","timestamp":"2024. december. 31. 10:03","title":"Mire számíthatunk 2025-ben a bűnözőktől? Erre a 6 dologra valószínűleg igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad, hogy csak a gyönyörű nőt lássák meg benne.","shortLead":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad...","id":"20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b.jpg","index":0,"item":"de806d06-106d-4436-8d22-31269f874c0f","keywords":null,"link":"/kultura/20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","timestamp":"2025. január. 01. 16:50","title":"A szirének nem mennek férjhez – kritika Paolo Sorrentino új filmjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár közel van ehhez. De mi történne, ha nem lenne szökőév, és minden évben 28 napos lenne a február?","shortLead":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár...","id":"20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc.jpg","index":0,"item":"cf0f1766-e23e-41e5-b953-79766f391c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","timestamp":"2024. december. 31. 18:03","title":"Így csúszna el az egész időszámítás, ha 2024 nem lett volna szökőév – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]