[{"available":true,"c_guid":"5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami többek között a növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe. Rákot okozhat.","shortLead":"A Pesticide Action Network Europe vegyszerellenes szervezet 19-ből 10 ásványvízben talált olyan mérgező anyagot, ami...","id":"20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cad755b-541d-48d8-b020-c7df2b6cf747.jpg","index":0,"item":"4cba8a7b-6495-43de-ac3a-853d31acf53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_orok-vegyi-anyag-pfas-tfa-europai-asvanyvizek-vizsgalata","timestamp":"2025. január. 01. 20:03","title":"Durva eredményre jutott 19 ásványvíz vizsgálata, melyben egy magyar márkát is megnéztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","shortLead":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","id":"20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625.jpg","index":0,"item":"4721e3cd-9133-4eb0-8369-3336a4c7467f","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","timestamp":"2025. január. 01. 12:13","title":"45 tüzet okoztak a tűzijátékok és a petárdák az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ott még nem dolgozott a veterán politikus.","shortLead":"Ott még nem dolgozott a veterán politikus.","id":"20241231_Az-Agrarminiszterium-allamtitkara-lett-Tallai-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4.jpg","index":0,"item":"18cac359-16ed-428d-8d3f-4c7ad32849fc","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Az-Agrarminiszterium-allamtitkara-lett-Tallai-Andras","timestamp":"2024. december. 31. 10:43","title":"Az Agrárminisztérium államtitkára lett Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","shortLead":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","id":"20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344.jpg","index":0,"item":"13588eec-e0ab-43a0-a597-88f0aa51f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","timestamp":"2025. január. 02. 08:25","title":"Íme a magyar tervezésű új kabrió Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","shortLead":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","id":"20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"799793b9-0cc3-41ab-9d76-0648890b559e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","timestamp":"2024. december. 31. 10:06","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b9f84-23ba-41b4-94d9-29aa9760d65b","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"De akár poharat emelhet önnek Leonardo DiCaprio, vagy köszöntheti újévkor Obi-Wan Kenobi is.","shortLead":"De akár poharat emelhet önnek Leonardo DiCaprio, vagy köszöntheti újévkor Obi-Wan Kenobi is.","id":"20241231_Vege-van-kicsi-menczer-tamas-magyar-peter-leonardo-di-caprio-a-nagy-gatsby-forrest-gump-dragan-add-az-eleted-star-wars-obi-wan-kenobi-vissza-a-jovobe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13b9f84-23ba-41b4-94d9-29aa9760d65b.jpg","index":0,"item":"08983672-9402-4178-8e31-15fc18c14240","keywords":null,"link":"/elet/20241231_Vege-van-kicsi-menczer-tamas-magyar-peter-leonardo-di-caprio-a-nagy-gatsby-forrest-gump-dragan-add-az-eleted-star-wars-obi-wan-kenobi-vissza-a-jovobe","timestamp":"2024. december. 31. 15:55","title":"„Vége van, kicsi” – mutatjuk, milyen szürreális módokon búcsúzhat el 2024-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A Fiat Brava korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","id":"20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96b6b002-d66e-4a25-9680-a483b4fb85ae.jpg","index":0,"item":"64ca9fa7-ade1-4399-bf66-3fc41df1ce1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_hihetetlen-de-iden-mar-oldtimerek-lehet-az-elso-fiat-brava-bravo-stilo","timestamp":"2025. január. 01. 07:21","title":"Hihetetlen, de idén már oldtimerek lehetnek az első Fiat Bravák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők szervereit érintheti, az AMD pedig azonnal firmware-frissítéseket adott ki a felhőszolgáltatók számára.","shortLead":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők...","id":"20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087.jpg","index":0,"item":"41a3732b-74ed-4a56-93df-a50adee5ad7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","timestamp":"2025. január. 01. 10:03","title":"Elég hozzá 4000 forint, hogy megrendüljön a bizalom a felhőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]