Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","shortLead":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","id":"20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c.jpg","index":0,"item":"288ba744-47a4-4819-8c38-dd51029e65a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","timestamp":"2025. január. 24. 20:20","title":"Elítéltek négy amerikait, akik 4,5 milliárd forint értékben loptak luxusautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti kriptovaluta-tartalék kialakítása.","shortLead":"A hétfőn hivatalba lépett amerikai elnök aláírt egy rendeletet, amellyel közelebb került a nemzeti...","id":"20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b5647-6520-4fe0-9b69-74a56d881d92.jpg","index":0,"item":"5d0cc23b-0b5a-4694-aebb-b48b9cfb6973","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_trump-kripto-usa-bitcoin-rendelet-tartalek-arfolyam","timestamp":"2025. január. 24. 11:45","title":"Donald Trump nem áll le, tényleg kriptomennyország lesz az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek köszönhetően biztonságosabbak lehetnek ezek a készülékek.","shortLead":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek...","id":"20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e.jpg","index":0,"item":"970fb4be-da20-422b-b857-6293c28103a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","timestamp":"2025. január. 24. 11:03","title":"Vízzel működő tűzjelzőt építettek, 10 másodperc alatt figyelmeztet a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük összefügghetnek a videómegosztón terjedő, általuk károsnak ítélt tartalmaival – jelentette az AP hírügynökség.","shortLead":"Franciaországban több család pert indít a TikTok ellen tinédzserek öngyilkossága miatt, amelyek szerintük...","id":"20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"2d1e0b42-3ce6-48e1-b0b2-ba372cadf044","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_bytedance-tiktok-gyerekek-ongyilkossag-videok-algoritmus-ajanlas-szulok-per","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Tinédzserek öngyilkossága miatt perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","shortLead":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","id":"20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278.jpg","index":0,"item":"39f98aff-7a7e-4f31-8b1c-5eee0ccb1003","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","timestamp":"2025. január. 24. 14:26","title":"Nem tudja a Belügyminisztérium, hány óra maradt el a bombafenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6e7442-2b58-48cf-aa63-fdb1260edb78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y első példányaiért több, mint 25 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y első példányaiért több, mint 25 millió forintot kell fizetni.","id":"20250124_dragan-nyit-magyarorszagon-az-uj-tesla-model-y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d6e7442-2b58-48cf-aa63-fdb1260edb78.jpg","index":0,"item":"ff8bdd02-0ecf-49f2-aa48-3880bbdfeae6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_dragan-nyit-magyarorszagon-az-uj-tesla-model-y","timestamp":"2025. január. 24. 06:54","title":"Drágán nyit Magyarországon az új Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez a döntés pusztán diplomáciai lábjegyzetnek tűnhet, de ennél sokkal fontosabb, írja publicisztikájában Sam Raus.","shortLead":"Ez a döntés pusztán diplomáciai lábjegyzetnek tűnhet, de ennél sokkal fontosabb, írja publicisztikájában Sam Raus.","id":"20250125_The-Hill-velemeny-Trump-USA-kulpolitika-budapesti-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"91346c69-9254-4e5a-b15f-3cac134ac7fd","keywords":null,"link":"/360/20250125_The-Hill-velemeny-Trump-USA-kulpolitika-budapesti-nagykovet","timestamp":"2025. január. 25. 09:00","title":"The Hill-vélemény: Mindent elárul az USA követendő külpolitikájáról, hogy ki lesz Trump budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34bda99-aa28-420d-97aa-a5463e8409a8","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiss Péterrel nem lett volna őszödi beszéd, a gazdasági válság pedig a Fideszt kapta volna derékba, és akkor 2010-ben nincs kétharmad – mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus, aki már huszonévesen a politika sűrűjében találta magát kabinetfőnökként. Szerinte a Fidesz nem rossz a válságkezelésben, de a túlzott vagányságuk visszaüthet az országra. Hogyan élte meg, amikor rendőrök nézték át a lakását? Mit gondol a Tisza Pártról, amely állítólag azért támadta, mert DK-snak hitte? HVG-portré.","shortLead":"Kiss Péterrel nem lett volna őszödi beszéd, a gazdasági válság pedig a Fideszt kapta volna derékba, és akkor 2010-ben...","id":"20250124_hvg-Portre-Kiss-Ambrus-fovaros-baloldal-kiss-peter-karacsony-gergely-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34bda99-aa28-420d-97aa-a5463e8409a8.jpg","index":0,"item":"2ad7f549-337f-447b-bebd-b1286d3c8501","keywords":null,"link":"/360/20250124_hvg-Portre-Kiss-Ambrus-fovaros-baloldal-kiss-peter-karacsony-gergely-tisza-fidesz","timestamp":"2025. január. 24. 10:32","title":"Kiss Ambrus: A feleségem mondta, hogy jártak nálunk a rendőrök, de azt kérték, ne értesítsen engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]