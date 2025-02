Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon a szuverenitásukba.","shortLead":"Javier Milei elnök azzal magyarázta a kilépést: nem fogja megengedni egy nemzetközi szervezetnek, hogy beleavatkozzon...","id":"20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c666a9-3d05-4090-baa2-0d38e50b7277.jpg","index":0,"item":"128392ae-bac7-4ccc-b18e-9b9ddd447f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-argentina-who-kilepes","timestamp":"2025. február. 05. 18:48","title":"Az Egyesült Államok után Argentína is kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt.","shortLead":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe...","id":"20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4.jpg","index":0,"item":"35d14f85-51a3-4202-a160-9cd7a095cfa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","timestamp":"2025. február. 04. 19:03","title":"Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián, hogy megtagadná tőlük a vízumot.","shortLead":"Az amerikai elnök akár úgy is megakadályozná, hogy transz sportolók versenyezzenek a Los Angeles-i olimpián...","id":"20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162f7c44-bd7b-4f99-9023-a7b9aa5d63e2.jpg","index":0,"item":"c8d21f4d-78da-4c70-aa94-c880b26f0fcb","keywords":null,"link":"/sport/20250206_transznemu-nok-sportolok-sportverseny-olimpia-donald-trump-tiltas-los-angeles","timestamp":"2025. február. 06. 11:26","title":"Aláírta a transz nőket a nők versenyeiről kitiltó rendeletet Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","shortLead":"A Volkswagen nyilvánosságra hozta az első képet a legolcsóbb új elektromos modelljéről.","id":"20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e79fbfd-d9cd-4eef-bc7c-f98dd4e8b855.jpg","index":0,"item":"09e85a14-668d-4120-bfa6-812e3fc35317","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_olcso-villanyautot-a-nepnek-ime-a-vw-id-1-nyomott-aru-ujdonsag","timestamp":"2025. február. 06. 07:59","title":"Olcsó villanyautót a népnek: íme a VW nyomott árú újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2284d2b-c238-4453-864c-336bb853b2e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg kritika érte a sussexi hercegnét és a férjét, amiért a Los Angeles-i tűzvészt a saját pr-juk fényezésére használták. Meghan Markle most rátett még egy lapáttal.","shortLead":"Rengeteg kritika érte a sussexi hercegnét és a férjét, amiért a Los Angeles-i tűzvészt a saját pr-juk fényezésére...","id":"20250205_meghan-markle-kalifornia-tuzvesz-instagram-video-pr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2284d2b-c238-4453-864c-336bb853b2e5.jpg","index":0,"item":"e0d167d4-8347-4676-9b16-e66ac6b6d2a7","keywords":null,"link":"/elet/20250205_meghan-markle-kalifornia-tuzvesz-instagram-video-pr","timestamp":"2025. február. 05. 08:53","title":"A saját nagyszerűségétől van elájulva Meghan Markle a legújabb Instagram-videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan Új-Zélandra utazik az újabb kalandra.","shortLead":"Russ Cook tavaly hosszában keresztül futott Afrikán, januárban a Kilimandzsáró tetejéről posztolt és hamarosan...","id":"20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19055cfe-3080-41d1-8831-b5e0851a534f.jpg","index":0,"item":"0adc8b82-19ec-4171-8985-2b5df42d260b","keywords":null,"link":"/sport/20250204_Afrika-utan-Uj-Zelandon-is-keresztul-fut-a-brit-ultrafuto-russ-cook-hardest-geezer","timestamp":"2025. február. 04. 16:40","title":"Afrika után Új-Zélandon is keresztül fut a brit ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"a61119ba-156b-4dee-a0d7-86a9e34d57fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","timestamp":"2025. február. 05. 15:28","title":"Gyanúsított marad az Integritás Hatóság elnöke, az ügyészség elutasította panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e42992c-dec0-4530-9af8-168cea2b278a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki.","id":"20250204_Tuz-Puskas-Arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e42992c-dec0-4530-9af8-168cea2b278a.jpg","index":0,"item":"e7987e6c-ce17-4912-b357-8c1f9611b7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Tuz-Puskas-Arena","timestamp":"2025. február. 04. 21:21","title":"Tűz volt a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]