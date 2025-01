Szerződést bontott brazil sztárjával, Neymarral a szaúdi bajnokságban szereplő al-Hilal. A rijádi klub tájékoztatása szerint a felek közös megegyezéssel zárták le az együttműködést.

A korábban a Santosban, a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben is játszó Neymar, aki február 5-én lesz 33 éves, 2023 augusztusában érkezett az al-Hilalhoz. A klub nagyjából 90 millió eurót fizetett érte, ő pedig sajtóhírek szerint idényenként több mint 100 millió eurónak megfelelő összeget keresett. A brazil válogatott legeredményesebb gólszerzője, aki 79-szer talált be az ellenfelek kapujába, azonban nagyon keveset játszott: összesen hét meccsen lépett pályára. Két hónappal az érkezése után ugyanis elszakadt a térdszalagja, és egy év kihagyás után csak tavaly októberben tudott visszatérni, ám fizikális problémák miatt továbbra is alig tudott csapata segítségére lenni.

A brazil sajtó úgy tudja, a támadó a Santoshoz szeretne visszatérni.