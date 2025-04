Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","shortLead":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","id":"20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9.jpg","index":0,"item":"32451d44-f314-4ecc-a82a-e7e3f4ec7d69","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","timestamp":"2025. április. 25. 09:35","title":"Isten tudja, hány kistelepülést érinthet a kormány templomfelújítási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ee771-3cb2-432e-95bf-42548c78f578","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Gondolja át az étrendjét és az életmódját, valamint azt, hogy min tud változtatni! Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Gondolja át az étrendjét és az életmódját, valamint azt, hogy min tud változtatni! Szerkesztett részlet a Bél című...","id":"20250426_Adjon-eselyt-az-emesztorendszerenek-Igy-tehet-a-belei-egeszsegeert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/354ee771-3cb2-432e-95bf-42548c78f578.jpg","index":0,"item":"17d6ee35-831f-4fdd-8df5-55ed9a48dc55","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250426_Adjon-eselyt-az-emesztorendszerenek-Igy-tehet-a-belei-egeszsegeert","timestamp":"2025. április. 26. 19:15","title":"Adjon esélyt az emésztőrendszerének: Így tehet a belei egészségéért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4cec53-8f98-40d8-9333-6143581d831a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy mindössze 10 perces beavatkozással két éven át védhet egy új, férfiaknak szánt fogamzásgátló módszer, ami ráadásul hormonmentes.","shortLead":"Egy mindössze 10 perces beavatkozással két éven át védhet egy új, férfiaknak szánt fogamzásgátló módszer, ami ráadásul...","id":"20250425_ferfi-fogamzasgatlas-implantatum-adam-hidrogel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4cec53-8f98-40d8-9333-6143581d831a.jpg","index":0,"item":"069b561d-ec5d-43a0-9f02-f4efbe83ceb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_ferfi-fogamzasgatlas-implantatum-adam-hidrogel","timestamp":"2025. április. 25. 17:03","title":"Jöhet a hormonmentes, férfi fogamzásgátló-implantátum, ami két éven át fejti ki hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hálásak, hogy az ő gyerekeik még túl kicsik az online jelenléthez, de azt mondják: a platformok veszélyessége globális probléma, ami ellen küzdeni kell. ","shortLead":"Hálásak, hogy az ő gyerekeik még túl kicsik az online jelenléthez, de azt mondják: a platformok veszélyessége globális...","id":"20250425_Harry-herceg-Meghan-Markle-kozossegi-media-karos-veszelyes-emlekmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"26c922a4-f639-49e5-83b0-07c0da62c8b4","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Harry-herceg-Meghan-Markle-kozossegi-media-karos-veszelyes-emlekmu","timestamp":"2025. április. 25. 12:15","title":"Harry herceg és Meghan Markle szerint meg kell védeni a gyerekeket a közösségi médiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor helyét az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót. Elmondása szerint a politikai kapcsolattartásra szeretne koncentrálni, de nem Magyarországon, és a nemzetközi futball is szerepet játszott a döntésben.","shortLead":"Csányi Péter vette át Csányi Sándor helyét az OTP vezérigazgatói székében, utóbbi megtartotta az elnöki pozíciót...","id":"20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77db7e4d-b20c-40af-9427-8b01c4530e32.jpg","index":0,"item":"0c9598a7-1cd0-4e5f-a85e-306d1ec4be16","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_csanyi-sandor-csanyi-peter-otp-bank-kozgyules-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. április. 25. 14:35","title":"„Mondjanak egy jobbat, akinek átadhattam volna” – Csányi Sándor fia vezérigazgatói kinevezéséről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor Ferenc pápához hasonlította magát, Magyar Péter ezért sorra vette, hogy miben különbözik a magyar miniszterelnök és a húsvéthétfőn elhunyt egyházfő. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor Ferenc pápához hasonlította magát, Magyar Péter ezért sorra vette, hogy miben...","id":"20250427_magyar-peter-ferenc-papa-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a.jpg","index":0,"item":"c2caa1c9-d10d-420f-8a9f-7376b2778b2b","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_magyar-peter-ferenc-papa-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 27. 08:22","title":"Magyar Péter: Orbán Viktor a barátjának nevezte a pápát, Ferenc pápa sosem tett ilyet fordítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","shortLead":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","id":"20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320.jpg","index":0,"item":"cdd8d8dc-9005-4b89-bd41-f034d2b21010","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Öngyilkos lett Virginia Giuffre, aki korábban szexuális zaklatással vádolta András herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A demokrácia híveinek gyorsan kell lépniük Trump ellen, mert az autokraták hamar megszilárdítják uralmukat. Trump újabban űzött vadnak néz ki, gazdasági ámokfutását már a munkatársai sem tudják követni. Az amerikai elnök szégyenletes ultimátumot adott Ukrajnának, mégis van, aki szerint Kijevnek ezt ennek ellenére el kellene fogadnia. De mit is mondott Churchill? Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"A demokrácia híveinek gyorsan kell lépniük Trump ellen, mert az autokraták hamar megszilárdítják uralmukat. Trump...","id":"20250425_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"34057d83-78f2-4316-940b-807e542e4253","keywords":null,"link":"/360/20250425_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 11:18","title":"„Egy nevezetes Churchill-idézet lehet Trump politikai sírfelirata, ha folytatja, amit Ukrajnával csinál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]