Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly az óellenzékhez kötve megjósolt Magyar Péter, és még csak nem is az, amit Szabó Bálint trombitás jelentett be – ezt a DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor vezeti. Közben a Tiszából nemrég távozott Farkas Dezső is politikai mozgalmat gründol.","shortLead":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly...","id":"20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e.jpg","index":0,"item":"d40861fe-2281-4107-a583-653c1a9b1c17","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:48","title":"Kizárt DK-s happolta el Szabó Bálint új pártját: árad a Duna, és van, aki már a kiábrándult tiszásokra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig arról beszélt, az alkotmánybírói függetlenség nem azt jelenti, hogy egy lakatlan szigetről kell érkeznie, ahol semmi politikai befolyás nem érte és nincs politikai hovatartozása.","shortLead":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig...","id":"20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8.jpg","index":0,"item":"ebd42433-7aa0-42ee-9a3a-af8990accb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","timestamp":"2025. május. 13. 16:49","title":"A \"szakmailag kiváló\" Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá jelölését is támogatta az igazságügyi bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa azonban így is mérséklődött a korábbi évekhez képest. A Tesla Európában és Kínában is elvesztette piacvezetői pozícióját, Amerikában azonban továbbra is egyet jelent Elon Musk márkája az e-autózással.","shortLead":"Három negyedévnyi esés után az idei év elején újra nőttek az európai elektromosautó-eladások, az elemzők optimizmusa...","id":"20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5066f228-ca95-4c36-bc9a-9f1165ce60fe.jpg","index":0,"item":"ab2960fe-6032-4578-8f34-db0e48bedf16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_elektromos-auto-pwc-tesla-europa-nemetorszag-kina-usa-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:28","title":"Felpattant az európai villanyautó-piac, csak a Tesla maradt padlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090dc933-6f60-413c-9455-0eaa3f14fcb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elhibázott EV-stratégia és a gyenge kínai eladások miatt is szenved a japán gyártó.","shortLead":"Az elhibázott EV-stratégia és a gyenge kínai eladások miatt is szenved a japán gyártó.","id":"20250513_Leepites-gyarbezaras-visszavont-beruhazas-Nissan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090dc933-6f60-413c-9455-0eaa3f14fcb5.jpg","index":0,"item":"0338ea3c-2232-4380-bbcc-fcc7a446a651","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_Leepites-gyarbezaras-visszavont-beruhazas-Nissan","timestamp":"2025. május. 13. 07:55","title":"Leépítés, gyárbezárás, visszavont beruházás – válságüzemmódban működik a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van, hogy miért nem tesznek többet a vállalatok a biztonságukért, a halogatás azonban pénzben és reputációban is óriási csapást okozhat.","shortLead":"Egyre gyakoribbak gyártócégeket ért hackertámadások, amelyek költsége évről évre meredeken növekszik. Sok oka van...","id":"20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66a8f81e-fc96-4228-900e-a0a450842efa.jpg","index":0,"item":"ee4c824d-a1fb-4715-a9d6-9b5b6814d6e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_ipar-4-0-kibervedelem-tamadas-zsarolovirus-gyartocegek","timestamp":"2025. május. 14. 10:30","title":"Az már jól mutatja, hogy baj van, amikor bűnözők átvehetik az uralmat egy 100 kilós robotkar fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában halt meg. ","shortLead":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában...","id":"20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476.jpg","index":0,"item":"99cb48b4-55be-47b6-b205-92d8931e2fe4","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","timestamp":"2025. május. 14. 10:06","title":"Tíz éve halt meg B.B. King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","shortLead":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","id":"20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"ca3423ea-9f56-460f-b9f4-a791cb33b98f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","timestamp":"2025. május. 13. 22:10","title":"Matolcsy szerint azért van MNB-ügy, mert nem akarta levinni az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","shortLead":"Az ágazat modernizálását, a térség gazdaságának fejlődését és a munkahelyteremtést is zászlajára tűzte.","id":"20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95eb816e-f8c0-4286-9326-6c2aba282850.jpg","index":0,"item":"b6e82dfb-7b11-4736-be7d-5bce701181da","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_orban-rahel-fenntarthato-gazdalkodas","timestamp":"2025. május. 13. 21:31","title":"„A lehető legfenntarthatóbb módon” gazdálkodna újonnan vásárolt somogyi földjein Orbán Ráhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]