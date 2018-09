Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Csongrád megyében.","id":"20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24890093-eedd-42bb-811e-02f55ba9c666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e4a760-f648-41b9-af30-50a2c7e2dd59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_volkswagen_lopott_auto_roszke","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:21","title":"Már majdnem átjutott a határon a Volkswagen, de a magyar rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aab0529-3a6a-4f9d-8afd-afa80b37bb83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Civil Akadémia résztvevői kapták a pénzt.","shortLead":"A Civil Akadémia résztvevői kapták a pénzt.","id":"20180921_A_COF_kozpenzbol_fizetett_musorvezetesert_es_migransozos_eloadasert_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aab0529-3a6a-4f9d-8afd-afa80b37bb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d17f16c-58ff-4d25-b9fb-dc4ef6631c43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_COF_kozpenzbol_fizetett_musorvezetesert_es_migransozos_eloadasert_is","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:12","title":"A CÖF közpénzből fizetett műsorvezetésért és migránsozós előadásért is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott. \r

","shortLead":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt...","id":"20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75814981-8de1-44c4-ba96-1178a7629b72","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:46","title":"Videó: Szándékosan gázolt emukat az úton, most rá vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz miatt panaszkodtak.","shortLead":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz...","id":"20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2070176-53bd-47eb-84f4-63456ade5c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:57","title":"Bűnvádi eljárás indult a román csendőrség vezetői ellen a bukaresti erőszakos tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Májusban váratlanul elbontották a margitszigeti teniszstadiont, és kivágtak jó pár fát körülötte, egyelőre azonban nem épül a helyén semmi. A margitszigeti teniszstadion kérdése nincs lezárva, de ma már egy visszabontható komplexumban gondolkoznak.","shortLead":"Májusban váratlanul elbontották a margitszigeti teniszstadiont, és kivágtak jó pár fát körülötte, egyelőre azonban nem...","id":"20180921_ATP_teniszverseny_Margitsziget_tenisz_stadion_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957988e5-91c9-4680-a901-714e6c5b17ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_ATP_teniszverseny_Margitsziget_tenisz_stadion_szovetseg","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:30","title":"A fákat letarolták, de nem épül a teniszstadion a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik az EU-pénzekkel Magyarországon.","shortLead":"Garancsi István, Tiborcz István, Simicska Lajos és Mészáros Lőrinc rajzolt figuráival magyarázzák, mi történik...","id":"20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bf0b2d-ff36-4c2f-bcde-fbae0c7b51ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0869a2-d8c2-4ddc-99b0-41824392a94c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_Orbanhaverok_gazdagodasarol_keszitett_rajzfilmmel_kampanyolnak_az_europai_liberalisok","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:06","title":"Az Orbán-haverok gazdagodásáról készített rajzfilmmel kampányolnak az európai liberálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár világviszonylatban Magyarországon a legdrágábbak az idei iPhone-ok, azért máshol sem tartoznak a bárki által könnyen megvásárolható eszközök közé. Emiatt már az Apple beszállítói is aggódnak.","shortLead":"Bár világviszonylatban Magyarországon a legdrágábbak az idei iPhone-ok, azért máshol sem tartoznak a bárki által...","id":"20180921_digitimes_jelentes_tajvani_beszallitok_aggodnak_draga_iphone_xs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794b5014-1cb7-4ec8-9805-f33f452f7fb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_digitimes_jelentes_tajvani_beszallitok_aggodnak_draga_iphone_xs","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:03","title":"Aggódnak a beszállítók: túl drágák az idei iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Többször szóba került már, hogy áldatlan állapotban van a kispesti Vak Bottyán utca, ahol a metrópótló buszok esténként és hétvégenként közlekednek. A kerület és a főváros egymásra mutogatása után végre a főváros kezébe venné az ügyet.","shortLead":"Többször szóba került már, hogy áldatlan állapotban van a kispesti Vak Bottyán utca, ahol a metrópótló buszok esténként...","id":"20180920_Vegre_megcsinalnak_a_metropotlok_altal_tonkretett_kispesti_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b465c7d-3570-4ae8-b85f-a619f6a705bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Vegre_megcsinalnak_a_metropotlok_altal_tonkretett_kispesti_utat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:29","title":"Végre megcsinálnák a metrópótlók által tönkretett kispesti utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]