[{"available":true,"c_guid":"7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését Amerika legnagyobb sport- és televíziós eseményén. ","shortLead":"A jövő évi Super Bowl közönségének azért kell majd a Maroon 5-val beérnie, mert Rihanna visszamondta a fellépését...","id":"20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d6a67e6-2698-4b19-a691-4840f230d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da217397-af69-4b1a-adda-442a456b475a","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Rihanna_beintett_a_Super_Bowlnak_a_Kaepernickugy_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 10:10","title":"Rihanna beintett a Super Bowl-nak a Kaepernick-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért (SZDV) elnöke szerint a leszokáshoz ennél többre van szükség. ","shortLead":"Szövetség a Dohányzás Visszaszorításáért (SZDV) elnöke szerint a leszokáshoz ennél többre van szükség. ","id":"20181019_Reagalt_a_szakerto_a_cigibiztossa_lett_Lazar_Janos_nagy_tervere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32665b89-9f1d-4a1d-85e4-e9796ad87d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Reagalt_a_szakerto_a_cigibiztossa_lett_Lazar_Janos_nagy_tervere","timestamp":"2018. október. 19. 05:37","title":"Reagált a szakértő a cigibiztossá lett Lázár János nagy tervére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik, az adatokat viszont nem valamely bank, hanem maga a kártya tárolja. ","shortLead":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik...","id":"20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a125c500-a289-4327-ae67-6d04950d181d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","timestamp":"2018. október. 19. 14:33","title":"Egy francia nagy bank már teszteli a jövő bankkártyáját, ezt öröm lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","shortLead":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","id":"20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961b2e-46ac-4f90-a1a2-aae575e7e1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2018. október. 18. 20:39","title":"Egyre csak romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik a nagyobb városok központjában az útdíjat.","shortLead":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik...","id":"20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa0882e-89be-40e7-be78-d41f0190f5b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","timestamp":"2018. október. 19. 10:44","title":"Tarlós is tanulhatna a franciáktól, hogyan kell beadni az embereknek a dugódíj ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt a KSH szerint.","id":"20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337eb2aa-4830-4143-a09c-aeef036d862f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_321_ezer_forintra_mertek_a_magyar_atlagfizetest","timestamp":"2018. október. 19. 09:18","title":"321 ezer forintra mérték a magyar átlagfizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság saját hibáját úgy korrigálta, hogy egy önként jelentkezőt leszállítottak a Budapest–Barcelona-járatról, és fizettek neki 250 eurós kompenzációt. A Wizz Air rendszeresen több jegyet ad el a gépekre, mint ahányan utaznak, ezért már meg is büntette őket a kormányhivatal.","shortLead":"A légitársaság saját hibáját úgy korrigálta, hogy egy önként jelentkezőt leszállítottak a Budapest–Barcelona-járatról...","id":"20181019_Tul_sok_jegyet_adott_el_a_Wizz_Air_rendorok_jelenleteben_szallitottak_le_valakit_a_geprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ee47-a9df-4bf7-bf32-ea5d97570707","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tul_sok_jegyet_adott_el_a_Wizz_Air_rendorok_jelenleteben_szallitottak_le_valakit_a_geprol","timestamp":"2018. október. 19. 16:39","title":"Túl sok jegyet adott el a Wizz Air, rendőrök jelenlétében szállítottak le valakit a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őt úgy kell elfogadni, ahogy van – mondta.","shortLead":"Őt úgy kell elfogadni, ahogy van – mondta.","id":"20181019_Orban_maradna_a_Neppartban_de_nem_fog_megvaltozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cbe08b-70fe-47ab-8ef2-31a34af486f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Orban_maradna_a_Neppartban_de_nem_fog_megvaltozni","timestamp":"2018. október. 19. 13:32","title":"Orbán maradna a Néppártban, de nem fog megváltozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]