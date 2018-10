Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerületi József Attila-lakótelep kilométerekre van a hírhedt Hős utcától, a lakók mégis egyre több kábult fiatallal találkoznak ott. ","shortLead":"A IX. kerületi József Attila-lakótelep kilométerekre van a hírhedt Hős utcától, a lakók mégis egyre több kábult...","id":"20181030_Mas_keruletben_is_feltuntek_a_Hos_utca_beallt_figurai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40ec76f8-4bcb-4103-9e01-3588ffb06dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1944299-b778-4b8c-acfa-63a32cefa4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Mas_keruletben_is_feltuntek_a_Hos_utca_beallt_figurai","timestamp":"2018. október. 30. 19:28","title":"Más kerületben is feltűntek a Hős utca beállt figurái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető szabálysértési törvényt, mint a kaposvári. Így már két beadvány van az Alkotmánybíróság előtt. ","shortLead":"A Székesfehérvári Járásbíróság más érvek alapján találta Alaptörvény-ellenesnek a hajléktalanokat büntető...","id":"20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c2c3d38-3a23-4ff6-aa4b-ebaf813cf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe7b379-1fbc-4087-81d4-63781df2e40f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Ujabb_birosag_torpedozta_meg_a_hajlektalantorvenyt","timestamp":"2018. október. 29. 10:44","title":"Újabb bíróság torpedózta meg a hajléktalantörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs sok esélyük az adósoknak.","shortLead":"Nincs sok esélyük az adósoknak.","id":"20181030_Foloslegesen_indulhatnak_ujra_a_felfuggesztett_devizahiteles_perek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b3bc9-f3d0-4315-aef3-545b1a739736","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Foloslegesen_indulhatnak_ujra_a_felfuggesztett_devizahiteles_perek","timestamp":"2018. október. 30. 14:09","title":"Fölöslegesen indulhatnak újra a felfüggesztett devizahiteles perek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homonnay Gergely árajánlatot kért egy magángépeket kölcsönző cégtől, hogy mennyibe kerülne Los Angelesbe az út. ","shortLead":"Homonnay Gergely árajánlatot kért egy magángépeket kölcsönző cégtől, hogy mennyibe kerülne Los Angelesbe az út. ","id":"20181030_Kiderult_mennyibe_kerulhetett_Vajna_Timea_amerikai_utazasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade86da7-168c-479c-ba77-cc36e452c49e","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Kiderult_mennyibe_kerulhetett_Vajna_Timea_amerikai_utazasa","timestamp":"2018. október. 30. 21:56","title":"Kiderült, mennyibe kerülhetett Vajna Tímea amerikai utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kár 64 milliós.","shortLead":"A kár 64 milliós.","id":"20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68185be7-edf2-4dd3-8554-d7a30ebfef96","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","timestamp":"2018. október. 30. 13:30","title":"2500 védett madár tetemével bukott le egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","shortLead":"Szakály megbízatása idén év végén lejár, de újra pályázni akar a Veritas Intézet vezetésére. ","id":"20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d63ae37d-85b9-4e90-a3f1-22d8233d3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b6b38f-7122-4269-8818-675c0994bc7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Maradna_a_kormany_altal_letrehozott_intezete_elen_Szakaly_Sandor","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Maradna a kormány által létrehozott intézete élén Szakály Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","shortLead":"A bolíviai Julia Flores 1900-ban született, a nagy napra új fülbevalókat is kapott. ","id":"20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac70c8e-0341-461f-b45d-fdf80bef93cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2cc9d-9bf8-4e64-b9e7-661a23256a8d","keywords":null,"link":"/elet/20181029_118_eves_lett_a_vilag_legidosebbnek_tartott_embere_Julia_mama","timestamp":"2018. október. 29. 19:37","title":"118 éves lett a világ legidősebbnek tartott embere, Julia mama – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]