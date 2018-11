Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","shortLead":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","id":"20181103_markarangsor_autok_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b005b549-0825-4835-973f-ffb9accf9bb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181103_markarangsor_autok_internet","timestamp":"2018. november. 03. 10:51","title":"Ez egy fontos autós világtérkép – legalább is az autógyártók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","shortLead":"Még a szélvihar után is óvatosnak kell lennie annak, aki a Tátrába kirándul.","id":"20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe9826-1949-462c-9b3f-ada1e284c5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17f548f-0155-449f-a29a-6a1bbbb78e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tobb_ezer_fat_csavart_ki_a_szel_a_Tatraban","timestamp":"2018. november. 01. 13:15","title":"Több ezer fát csavart ki a szél a Tátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8741b0b2-c80a-48b0-af1a-2ebbcdadd011","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegyedik alkalommal rendezik meg december 6. és 8. között a Boogiefeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivált, amelyre a magyar fellépők mellett Hollandiából, Németországból és Franciaországból érkeznek művészek - tájékoztatott a fesztivált szervező Dániel Balázs.","shortLead":"Tizenegyedik alkalommal rendezik meg december 6. és 8. között a Boogiefeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie...","id":"20181102_Decemberben_ismet_Boogie_Woogie_fesztivalt_rendeznek_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8741b0b2-c80a-48b0-af1a-2ebbcdadd011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0d17b8-91f9-4591-a3b1-e91e6ed3c3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Decemberben_ismet_Boogie_Woogie_fesztivalt_rendeznek_Gyorben","timestamp":"2018. november. 02. 17:20","title":"Decemberben ismét Boogie Woogie fesztivált rendeznek Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","shortLead":"Újra a fővárosi közterület-fenntartó szedheti be a szemétdíjakat a nemzeti hulladékkezelő holding helyett.","id":"20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576a24b7-f479-4a02-86ed-1cac2ceadae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8563f6-a47b-41bc-86a1-14d376794dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Kikerulik_a_kukaholdingot_a_budapesti_szelektiv_hulladekgyujtesben","timestamp":"2018. november. 02. 21:00","title":"Kikerülik a „kukaholdingot” a budapesti szelektív hulladékgyűjtésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc","c_author":"","category":"vilag","description":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal előmegvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére – írta meg a maszol.ro.","shortLead":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal...","id":"20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d888d4-638c-45a7-804a-1a9b42fb069f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","timestamp":"2018. november. 01. 14:06","title":"Metró épül Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja, hogyan lehet csupakijelzős telefonokat készíteni.



","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik az a trend, amely a 2019-es Samsung-okostelefonokat jellemezheti, és egyúttal megmutatja...","id":"20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf096dc-bf38-4756-867a-aea3f1b27907","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_samsung_display_sencseni_rendezveny_ppt_slide_kijelzo_ala_tett_erzekelok","timestamp":"2018. november. 02. 14:03","title":"Ez is egy bizonyíték arra, hogy a Samsung tényleg a kijelző alá tenné az érzékelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","shortLead":"Csak a 2500 négyzetméternél nagyobbakat, idén december végéig. ","id":"20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48973f1c-1f2f-4ee1-8145-2f2f62cf8a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Ha_gyumolcsose_van_be_kell_jelenteni","timestamp":"2018. november. 02. 15:57","title":"Ha gyümölcsöse van, be kell jelenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db28ad4-e0e4-476f-b01f-9b862aa334b5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Húsfestmények – a Londoni Iskola a Magyar Nemzeti Galériában / Elkésett jószándék – a Museu Nacional pusztulása Rióban / Szigorúan ellenőrzött nyomatok – az ötvenes évek grafikái Miskolcon / Kortárs sztárok és sztárjelöltek – trendelemzés az Artprice-jelentés alapján / Részvétel + hálózat = múzeum? – társadalomkutatás és aktivista művészet / Volksfronten – a Stájer Ősz témája idén: a fasizmus / Teremt, alkot, rohan és közvetít – beszélgetés Maurer Dórával

","shortLead":"Húsfestmények – a Londoni Iskola a Magyar Nemzeti Galériában / Elkésett jószándék – a Museu Nacional pusztulása Rióban...","id":"20181102_Megjelent_a_Muerto_2018_novemberi_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8db28ad4-e0e4-476f-b01f-9b862aa334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec31151-0e15-4554-bcbe-f4d8257094d9","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Megjelent_a_Muerto_2018_novemberi_lapszama","timestamp":"2018. november. 02. 16:27","title":"Megjelent a Műértő 2018 novemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]