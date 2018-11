Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat, és elefántürüléket lapátol.","shortLead":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat...","id":"20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b38ac-ed9e-4b1c-b862-7d4e7986d00a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","timestamp":"2018. november. 14. 18:39","title":"A szomorú mosolya miatt mémmé vált budapesti nyugdíjas lett a nyíregyházi állatkert reklámarca – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket, az Európai Bizottság pedig olyan javaslatcsomagot terjesztett be, amely forrásmegvonással büntetné azokat az országokat, ahol a politika befolyásolja az igazságszolgáltatást.","shortLead":"A nemrég lezárt nyomozás csak erősítette a magyar bűnüldöző hatóságok függetlenségével kapcsolatos európai kételyeket...","id":"20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8e100c-c9a9-476c-9ea6-e8a3bbcc8571","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_168_Ora_Tobb_ezermilliard_forintba_is_kerulhet_Magyarorszagnak_az_Eliosugy","timestamp":"2018. november. 15. 10:54","title":"168 Óra: Több ezer milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Zavaros múltú szélsőjobbosok, otthoni hatóságaikkal összetűzésbe került kelet-európaiak, és nemzetközi körözés alatt álló közel-keleti üzletember is megpróbált új otthonra lelni Magyarországon. Lássuk, kikkel kivételezett az Orbán-kormány!","shortLead":"Zavaros múltú szélsőjobbosok, otthoni hatóságaikkal összetűzésbe került kelet-európaiak, és nemzetközi körözés alatt...","id":"20181116_Gruevszki_elott_is_tobben_megfordultak_Magyarorszagon_menekultstatusert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c91011-29cf-4091-93f9-125b8637e229","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszki_elott_is_tobben_megfordultak_Magyarorszagon_menekultstatusert","timestamp":"2018. november. 16. 14:25","title":"Orbánnál nem mindenki járt olyan szerencsével, mint Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","shortLead":"További kétszáz ember sorsáról semmit sem tudnak a hatóságok.","id":"20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bfa05e-32e7-4e5e-bbc1-546e527af82e","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_kalifornia_tuzvesz_halalos_aldozatok_szama_emelkedik","timestamp":"2018. november. 15. 05:51","title":"Már 58 halottja van a kaliforniai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","shortLead":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","id":"20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e38201-106d-42bb-bdf1-71923a3b0b31","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","timestamp":"2018. november. 15. 08:48","title":"Majom rabolt el és ölt meg egy csecsemőt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást jelentősen túlárazták.","shortLead":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást...","id":"20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f0e2b-ee11-4013-b868-3527e78e23c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","timestamp":"2018. november. 15. 08:25","title":"Több százmilliós csalást leplezett le az OLAF Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után végre sikerült beteljesítenie a nagy álmát: egy hatalmas piroszóma körül úszhatott.","shortLead":"Nem mindennapi élményben volt része nemrég a 47 éves Steve Hathawaynek. A férfinek több mint 10 évnyi kutatás után...","id":"20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=842fa16b-d015-4cc9-8a41-86ae4a2846ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0081f2c-a806-4373-bcef-98d31b2e3455","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_steve_hathaway_piroszoma_zooid_uj_zeland_white_island","timestamp":"2018. november. 16. 15:03","title":"10 évig kutatott utána, végre videóra tudta venni a búvár a különleges tengeri állatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit számítógépes szakemberek most bemutatott módszere ezen a téren hozhat jelentős javulást.","shortLead":"Az okostelefon és általában a hordozható eszközök Achilles-sarka a viszonylag rövid hálózatfüggetlen működési idő. Brit...","id":"20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3f9a163-d503-433a-a1e4-2bf8a8b41fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00096ebd-dfd1-42e7-b87c-4ea3fa169210","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_aston_egyetem_akkumulator_uzemido_novelo_megoldasa_felho_mobil_hibrid","timestamp":"2018. november. 15. 08:03","title":"Mit szólna, ha 6 órával tovább bírná telefonja akkuja? Megtalálták a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]