[{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az előállítások már szombaton, a tüntetés előtt megkezdődtek, de a kormány szerint nem azért, hogy megakadályozzák a demonstrációt.","shortLead":"Az előállítások már szombaton, a tüntetés előtt megkezdődtek, de a kormány szerint nem azért, hogy megakadályozzák...","id":"20181210_A_parizsi_tuntetok_tiz_szazalekat_vettek_orizetbe_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8c1fe3-6149-4c84-af9d-157b43392324","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_A_parizsi_tuntetok_tiz_szazalekat_vettek_orizetbe_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 10. 05:41","title":"A párizsi tüntetők tíz százalékát vették őrizetbe a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Madison elkeveredett és a helyszínen maradt. Túlélte a tűzvészt, és végig őrizte is a gazdája leégett otthonát. ","shortLead":"Madison elkeveredett és a helyszínen maradt. Túlélte a tűzvészt, és végig őrizte is a gazdája leégett otthonát. ","id":"20181209_Egy_honapig_varta_gazdajat_egy_kutya_a_kaliforniai_tuzveszben_leegett_romok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d09a2e-39f5-4fb5-9ca0-816a7cc63a74","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Egy_honapig_varta_gazdajat_egy_kutya_a_kaliforniai_tuzveszben_leegett_romok_kozott","timestamp":"2018. december. 09. 12:37","title":"Egy hónapig várta gazdáját egy kutya a kaliforniai tűzvészben leégett romok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint a változtatás ronthatja a sportág megítélését.","shortLead":"Az új szabályokat Szombathelyen az U18-as világbajnokságon már tesztelték, de a magyar szövetség korábbi elnöke szerint...","id":"20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3f7b61-57ef-4403-ac45-a4163f832dd7","keywords":null,"link":"/sport/20181210_FINA_vizilabda_szabalymodositas","timestamp":"2018. december. 10. 10:10","title":"FINA: Elfogadták a vízilabda szabálymódosításait, rövidebbek lesznek a mérkőzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","shortLead":"Az elnök bizalmasa is aggasztónak tartja az ügyészség dokumentumait.","id":"20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6046dfdd-2a5c-4dfe-a57d-1cddafa9cd0d","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Kampanyfinanszirozasi_botrany_bizonyitekok_vannak_Trump_ellen","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Kampányfinanszírozási botrány: bizonyítékok vannak Trump ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ff5eb2-27ca-446f-b0de-7e39b43234d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerika őrzi elsőbbségét, a kínai fegyvergyártókról viszont az adatok megbízhatatlansága miatt nem készült statisztika.","shortLead":"Amerika őrzi elsőbbségét, a kínai fegyvergyártókról viszont az adatok megbízhatatlansága miatt nem készült statisztika.","id":"20181210_Oroszorszag_mar_a_vilag_masodik_legnagyobb_fegyvergyartoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6ff5eb2-27ca-446f-b0de-7e39b43234d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6c84f6-3c60-4be6-bf4c-498d40cdfd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Oroszorszag_mar_a_vilag_masodik_legnagyobb_fegyvergyartoja","timestamp":"2018. december. 10. 09:19","title":"Oroszország már a világ második legnagyobb fegyvergyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken, illetve tűzoltási gyakorlatot vagy díszőri feladatokat végeztek az Országgyűlési Őrség tagjai. Idén az összeg elérte a 14,6 millió forintot.","shortLead":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken...","id":"20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbaea3c-bd6c-46ea-b64c-9911452a533f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","timestamp":"2018. december. 10. 12:55","title":"15 millióból utazott az Országgyűlési Őrség, Las Vegasban is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A franciaországi tüntetések címen bemutatott képsorok még csak nem is Franciaországban készültek. ","shortLead":"A franciaországi tüntetések címen bemutatott képsorok még csak nem is Franciaországban készültek. ","id":"20181209_Harom_evvel_ezelotti_felveteleket_mutattak_be_franciaorszagi_tunteteskent_Bayer_Zsolt_musoraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6d6c2a-05f3-4811-9fdc-ccf78c495531","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Harom_evvel_ezelotti_felveteleket_mutattak_be_franciaorszagi_tunteteskent_Bayer_Zsolt_musoraban","timestamp":"2018. december. 09. 09:24","title":"Három évvel ezelőtti felvételeket mutattak be franciaországi tüntetésként Bayer Zsolt műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82ea8b6-cbd1-4813-9d20-0013b3f3415a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elvesztette a TVR ellen indított pert a Beatrice-riportot készítő újságíró.



","shortLead":"Elvesztette a TVR ellen indított pert a Beatrice-riportot készítő újságíró.



","id":"20181210_Pert_vesztett_a_Beatricebotranyt_kirobbanto_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e82ea8b6-cbd1-4813-9d20-0013b3f3415a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03023839-f0d6-4f81-94b2-4391f5ae8bbd","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Pert_vesztett_a_Beatricebotranyt_kirobbanto_ujsagiro","timestamp":"2018. december. 10. 14:27","title":"Pert vesztett a Beatrice-botrányt kirobbantó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]