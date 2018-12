Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8cacba9-64da-49f5-af8a-2b8b42cdffbb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kis híján a semmibe veszett 160 millió forint uniós pénz a Csongrád megyei Királyhegyesen, de még saját pénzt is beletettek a projektgazdák, végül az utolsó pillanatban megérkezett a fővárosi mentősereg. Helyi zöldségből helyiek készítik a zöldségkrémeket, az értékesítést pedig egy budapesti csapat vette kézbe. ","shortLead":"Kis híján a semmibe veszett 160 millió forint uniós pénz a Csongrád megyei Királyhegyesen, de még saját pénzt is...","id":"20181220_kiralyhegyes_kanalka_manufaktura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8cacba9-64da-49f5-af8a-2b8b42cdffbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a983576-64f9-42b9-b78e-8905d80196c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_kiralyhegyes_kanalka_manufaktura","timestamp":"2018. december. 20. 06:30","title":"Így mentette meg a vagány pesti testvérpár a falusi kisüzemet a bezárástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága követett; itt lakott többek között a tőzsdecápa André Kostolany, Harangozó Teri, Korda György és Zalatnay Sarolta is. A lakók vállalták, ha gyerekük születik, máshova költöznek. Most három lakás is eladó az épületben.","shortLead":"A hatvanas évek lakáshiányában épült Bajza utcai Garzonház legelső lakója Ruttkai Éva volt, akit hírességek sokasága...","id":"20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c91716-8dd4-4a5c-830f-86d8acb95807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163311a-0593-4c29-8eb4-6dfee47c92b7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_A_hetvenes_evek_sztarjai_laktak_az_emblematikus_budapesti_epuletben_most_harom_lakasa_is_elado","timestamp":"2018. december. 20. 10:15","title":"A hetvenes évek sztárjai laktak az emblematikus budapesti épületben, ahonnan kitiltották a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28092b-74c7-4fb2-8674-48b57515fedd","c_author":"Simonyi Ágnes","category":"gazdasag","description":"A kollektív érdekvédelem, a szakszervezeti intézményrendszer gyengülése, ami már az atipikus foglalkoztatási formák terjedésénél is veszélyként jelentkezett, tovább folytatódott a legutóbbi válság alatt és azt követően is. Hozzászólás Scharle Ágota vitaindítójához.","shortLead":"A kollektív érdekvédelem, a szakszervezeti intézményrendszer gyengülése, ami már az atipikus foglalkoztatási formák...","id":"20181219_uton_a_platformgazdasag_fele_tobb_kevesebb_mashogy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e28092b-74c7-4fb2-8674-48b57515fedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2c5854-ad4b-420f-a2e7-adfe17e53618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_uton_a_platformgazdasag_fele_tobb_kevesebb_mashogy","timestamp":"2018. december. 19. 13:10","title":"Úton a platformgazdaság felé: több, kevesebb, máshogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b3787c-effb-46ee-99e9-25a2d4b5e2bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a különleges sportkocsi szinte minden fronton teljesen szembemegy a Mustang eredeti koncepciójával.","shortLead":"Ez a különleges sportkocsi szinte minden fronton teljesen szembemegy a Mustang eredeti koncepciójával.","id":"20181219_tobbszoros_szentsegtores_itt_a_840_loeros_elektromos_mustang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b3787c-effb-46ee-99e9-25a2d4b5e2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f9f1-5ee4-4783-aaa2-0af18af607da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_tobbszoros_szentsegtores_itt_a_840_loeros_elektromos_mustang","timestamp":"2018. december. 19. 13:21","title":"Többszörös szentségtörés: itt a 840 lóerős elektromos Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun Szabó István, a Honvédkórház parancsnoka a Magyar Időknek csütörtöki interjújában. Elfogadható magyarázatot ugyan nem adott az egyes botrányokra, mondott annál cifrább dolgokat, természetesen az előző kormány felelőssége is előkerült.","shortLead":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" – mondta Kun...","id":"20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84229b4-dcad-46b9-8e9d-dbf98cef4f40","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","timestamp":"2018. december. 20. 10:32","title":"A Honvédkórház vezetője nem érti, miért nem vállaltak kétszer annyi ügyeletet az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnöksége csütörtökön döntött a Fidesz európai parlamenti listájáról. ","shortLead":"A párt elnöksége csütörtökön döntött a Fidesz európai parlamenti listájáról. ","id":"20181220_Trocsanyi_Laszlo_vezeti_a_Fidesz_EPlistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4fdccd-41b7-42e5-89d1-229e2485e6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Trocsanyi_Laszlo_vezeti_a_Fidesz_EPlistajat","timestamp":"2018. december. 20. 13:27","title":"Trócsányi László vezeti a Fidesz EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint most ők is ilyen mobilt készülnek piacra dobni.","shortLead":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint...","id":"20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bb0fe9-89f3-406f-9fbe-e04bcc2e0324","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","timestamp":"2018. december. 19. 15:33","title":"Kinevették az Apple-t, most mégis jön a szenzorszigettel szerelt Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak az árak az elmúlt tíz évben, azaz a válság óta. ","shortLead":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak...","id":"20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cbbb02-1f85-4523-ae4a-90809095550c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","timestamp":"2018. december. 20. 14:07","title":"Van olyan kerület, ahol megállt az idő – ez történt a válság óta a fővárosi négyzetméterárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]