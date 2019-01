Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","shortLead":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","id":"20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2fd84d-1fde-4d46-a162-5a3882bff600","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","timestamp":"2019. január. 08. 19:01","title":"Ma már másodszor tapossák a hóba Debrecenben, hogy O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül az amerikai segélyhívót tárcsázta.","shortLead":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül...","id":"20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b82b736-4b89-427e-898f-d8e694a1df95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"Téves riasztás: egy űrhajós mellényomott, véletlen a segélyhívót tárcsázta a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál székhelyű befektetési vállalkozás részére. ","shortLead":"Az Y-Gen Kft. bejelentés nélkül és jutalék ellenében magyar ügyfeleket közvetített a DirectFX Trading Pty Ltd. ausztrál...","id":"20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a59398-a82e-41f9-b48a-1cae677cb390","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Enegdely_nelkul_mukodott_mindentol_eltiltott_egy_tarsasagot_az_MNB","timestamp":"2019. január. 09. 11:18","title":"Engedély nélkül működött, mindentől eltiltott egy társaságot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea legfőbb vezetője egy újabb tárgyalás miatt látogatott Kínába. ","shortLead":"Észak-Korea legfőbb vezetője egy újabb tárgyalás miatt látogatott Kínába. ","id":"20190108_Filmsztarokhoz_hasonlo_parade_varta_Kim_Dzsongunt_a_kinai_utja_elott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0607e50-c9ce-4fa2-9d46-2cb2042d7512","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Filmsztarokhoz_hasonlo_parade_varta_Kim_Dzsongunt_a_kinai_utja_elott__video","timestamp":"2019. január. 08. 11:52","title":"Filmsztárokhoz hasonló parádé várta Kim Dzsongunt a kínai útja előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3b931e-081f-4d9c-8bb0-284b0c30ab9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti Pancho Arénát is füvesítő Pharos megint jól szerepelt egy közbeszerzésen.","shortLead":"A felcsúti Pancho Arénát is füvesítő Pharos megint jól szerepelt egy közbeszerzésen.","id":"20190108_15_milliardert_epiti_egy_NERkozeli_ceg_az_uj_egri_sportkozpontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e3b931e-081f-4d9c-8bb0-284b0c30ab9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777a0475-59a6-42ba-a31f-9ea7923b87e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_15_milliardert_epiti_egy_NERkozeli_ceg_az_uj_egri_sportkozpontot","timestamp":"2019. január. 08. 16:29","title":"1,5 milliárdért építi egy NER-közeli cég az új egri sportközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","shortLead":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","id":"20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d97f42-677b-4fdd-b73d-84dd9c85332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","timestamp":"2019. január. 08. 19:09","title":"Egy drón miatt megbénult, de már újraindult a Heathrow repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","shortLead":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják az emberi génszerkesztéssel hírekbe került tudóst.","id":"20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507a851-ee64-4441-979d-6f5332ffe2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","timestamp":"2019. január. 08. 14:30","title":"Kivégezhetik a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génszerkesztett babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66637432-4649-4565-a456-1e825559338e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kisebbik dél-koreai elektronikai óriás évek óta ígérgeti, hogy piacra dob egy feltekerhető képernyővel rendelkező tévét. Nem húzzák tovább, a Las Vegasban zajló CES technológiai kiállításon megmutatták a készüléket, ami még idén megvásárolható lesz.","shortLead":"A kisebbik dél-koreai elektronikai óriás évek óta ígérgeti, hogy piacra dob egy feltekerhető képernyővel rendelkező...","id":"20190108_lg_feltekerheto_teve_lg_signiture_oled_tv_r9_oled65r9pua_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66637432-4649-4565-a456-1e825559338e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8bcc22-f41b-4755-9da6-9661e5b0d543","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_lg_feltekerheto_teve_lg_signiture_oled_tv_r9_oled65r9pua_ces_2019","timestamp":"2019. január. 08. 09:03","title":"Nagyot néz majd: tényleg megcsinálta az LG a szupervékony, papírként feltekerhető tévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]