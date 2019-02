Hivatalosan is bemutatkozott a Motorola G szériájának következő, hetes verziója. A gyártó négy modellt küld csatába, közös ismérvük pedig, hogy mindet elérhető áron adják.

A Motorola még 2013-ban jelentette meg első G-szériás készülékét, az eltelt időben pedig több mobilt is kiadtak e márkanév alatt. Most megérkezett az új, hetedik generáció, amely négy verzióban igyekszik a vásárlók kegyeibe férkőzni.

A kínálat legerősebb darabja a G7 Plus, amely főleg fotós tulajdonságai miatt lehet a felhasználók kedvence: az elülső 12, a hátoldali fényleső 16 megapixelt számlál, utóbbi azonban f/1.7 apertúrával, továbbá optikai képstabilizátorral is rendelkezik, hogy minél szerethetőbb pillanatok szülessenek. Ebben hasonlóan nagy segítségét jelentenek még a mesterséges intelligencia révén működtetett funkciók, mint amilyen a mosolyt automatikusan felismerő jóság is.

A mobil többi hardveres tulajdonsága sem nevezhető rossznak: a 6,2" méretű, 1080 x 2270-es felbontás alatt a Snapdragon 636 chipsete rejlik, nyolc mag támogatásával és 3 GB RAM-mal. Tárhelye microSD kártyával akár 512 GB-ig is növelhető, alapból 64 GB-ot kínál. A mobil másik érdekessége az új, TurboPower nevű töltési technika, amely a gyártó ígérete szerint 15 perc alatt küldi maximális szintre az egyébként 3000 mAh-es akkumulátorát.

Tudásban némileg szegényebb, de így árban is olcsóbb G7 a széria második darabja. Méretben és akkumulátorban is ugyanazt nyújtja, mint a Plus, ám fotók terén már komoly kompromisszumra kell készülni: 8 és 12 megapixeles fénylesőkkel dolgozik.

Az új generáció harmadik darabját, a G7 Powert, kifejezetten azoknak ajánlják, akik az árcédula helyett az üzemidővel kapcsolatos adatokra kíváncsiak inkább. Ebben a készülékben ennek módja szerint egy lényegesen nagyobb, potom 5000 mAh-t számláló akkumulátor található. A Motorola szerint a különleges egység 2,5 napos használati időt takar. A többszörös üzemidő persze bizonyos szempontból megalkuvást kíván: a képernyő gyengébb felbontású, a kamera is csak 12 megapixeles, és 27 wattos csodatöltés helyett a visszafogottabb, 15-ös megoldás jár.

A széria legolcsóbb és egyben leggyengébb darabja a G7 Play, amely csaknem valamennyi jellemző terén kisebb értékekkel rendelkezik: eleve kisebb telefonról szó, képernyője mindössze HD-ban jeleníti meg a tartalmakat, és RAM-ból is csupán 2 GB jut. A 13 megapixeles hátulsó kamera meglepetésre viszont 4K-ban is tud rögzíteni.

Az árazás a következőképp alakul:

a G7 Plus 300 euróért, vagyis kb. 93 ezer forintért;

a sima G7 250, azaz 77 ezerért lesz kapható;

a G7 Powerért 210 eurót, kb. 65 ezer forintot;

a G7 Playért pedig 150-et, tehát 46 ezer forintot kérnek majd. (Hazánkban persze valószínűleg drágábban lehet majd hozzájuk jutni.)

A telefonok első körben Mexikóban és Brazíliában válnak elérhetővé, február közepétől viszont Európába is megérkeznek.

