[{"available":true,"c_guid":"0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert és Sorost támadó plakátokat.","id":"20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c232010-613b-4c24-9d58-8fe499fdb7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66219a43-26e1-405b-a288-3fda83f02829","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_A_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsag_nem_vizsgalta_a_Junckert_tamado_plakatokat_mert_meg_hivatalosan_nincs_kampany","timestamp":"2019. március. 04. 16:51","title":"A Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálta a Junckert támadó plakátokat, mert még hivatalosan nincs kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei olcsó(bb) telefonjának fotós alaptulajdonságát.","shortLead":"Igaznak bizonyult a néhány hete felröppent pletyka, most már hivatalos hatósági forrás is megerősítette a Huawei idei...","id":"20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb44847e-47dd-4213-bb0c-6aca9cc47f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_huawei_p30_lite_kameraja_triplakamera_tenaa","timestamp":"2019. március. 04. 12:03","title":"Olcsó lesz, de jól fog fotózni: a Huawei P30 lite megkapja a triplakamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","shortLead":"A kiírt pályázaton a Roszatom mellett mások is indulnak. ","id":"20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1ce635-ee75-4ac9-871f-e47009df7c33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Ujrakezdik_a_bolgarok_a_korabban_lefujt_atomeromuberuhazast","timestamp":"2019. március. 04. 16:38","title":"Újrakezdik a bolgárok a korábban lefújt atomerőmű-beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca25f9e1-2004-4c89-b004-cc9452eb795c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű youtuber, SuperSaf figyelmét sem kerülhette el a Galaxy S10+ kamerája. A videós egy iPhone Xs Maxszal hasonlította össze a Samsung idei csúcskészülékének fotós képességeit. ","shortLead":"A népszerű youtuber, SuperSaf figyelmét sem kerülhette el a Galaxy S10+ kamerája. A videós egy iPhone Xs Maxszal...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_plus_kamerateszt_iphone_xs_max_szelfi_videozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca25f9e1-2004-4c89-b004-cc9452eb795c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6a228-491a-422f-9397-194f8b489158","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_plus_kamerateszt_iphone_xs_max_szelfi_videozas","timestamp":"2019. március. 04. 14:33","title":"Mit tud a Galaxy S10+ kamerája egy iPhone Xs Maxhoz képest? Meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd219ccc-642c-4fa1-a613-75e8e41bc4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgári csillár mellett termett a fóliasátorban a marihuána – több mint 9 millió forintot foglalt le a rendőrség az illegális budai termesztőktől a tövek mellett.\r

","shortLead":"A polgári csillár mellett termett a fóliasátorban a marihuána – több mint 9 millió forintot foglalt le a rendőrség...","id":"20190304_Budan_termeltek_marihuanat_egy_berhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd219ccc-642c-4fa1-a613-75e8e41bc4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd04ae5-f34e-4908-b74f-6da945e9a467","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Budan_termeltek_marihuanat_egy_berhazban","timestamp":"2019. március. 04. 08:23","title":"Budán termeltek marihuánát egy bérházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12938726-4fbd-455b-a53b-66de75a81123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hősökként ünnepelték azokat a tizenéves fiatalokat, akik egy síliftről lefelé lógó nyolcévesnek segítettek.\r

","shortLead":"Hősökként ünnepelték azokat a tizenéves fiatalokat, akik egy síliftről lefelé lógó nyolcévesnek segítettek.\r

","id":"20190304_eletmentes_sielok_kisfiu_silift_kanada_mentoakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12938726-4fbd-455b-a53b-66de75a81123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e1a25-173d-4d05-b34d-eb02d4998bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190304_eletmentes_sielok_kisfiu_silift_kanada_mentoakcio","timestamp":"2019. március. 04. 10:47","title":"Gyerekek mentették meg egy fiú életét egy kanadai sípályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"kkv","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/kkv/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:00","title":"Az ingyenpénz valósága: az ötlet megvan, már csak tőke kéne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasíthatja a szenátus a Donald Trump által bevezetett, a mexikói határra emelendő fal miatt szükséges rendkívüli állapotot, amire a képviselőház február végén már egyszer nemet mondott. De ettől még valószínűleg életbe lép a különleges jogrend.\r

","shortLead":"Elutasíthatja a szenátus a Donald Trump által bevezetett, a mexikói határra emelendő fal miatt szükséges rendkívüli...","id":"20190304_Elutasithatja_a_Trumpfele_rendkivuli_allapotot_a_szenatus_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661358c3-41da-41e4-b9fb-4796fd67c7e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Elutasithatja_a_Trumpfele_rendkivuli_allapotot_a_szenatus_is","timestamp":"2019. március. 04. 06:10","title":"Elutasíthatja a Trump-féle rendkívüli állapotot a szenátus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]