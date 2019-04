Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A fő tudnivalókat szedte össze az Adózóna.","shortLead":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási...","id":"20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec45c492-3b43-48cc-8313-5e6b8ed38468","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","timestamp":"2019. április. 24. 10:41","title":"Vannak helyzetek, amikor nem szabad elfogadni az adóbevallást, amit a NAV kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2319c9f-6724-4a0f-af60-429d1b91fe76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","shortLead":"A Katalin hercegnő által készített fotókon a herceg pulóvereit is közelebbről megismerhetjük.","id":"20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2319c9f-6724-4a0f-af60-429d1b91fe76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cba8d4-4925-4860-831a-f0cd1fb7f8fa","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Lajos_herceg_egyeves_lett_es_uj_fotokkal_lehet_unnepelni","timestamp":"2019. április. 23. 07:30","title":"Lajos herceg egyéves lett, és új fotókkal lehet ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2a64bc-9da2-47b4-bb9a-9e0f30ce4db5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iggy Pop, Thirty Seconds To Mars, Zaz, Ziggy Marley, illetve Tankcsapda, Wellhello,Quimby – csak néhány név az idei felhozatalból. 2019-ben a Planet 8 fantázianevet viseli a leghosszabb szabadtéri fesztivál.



","shortLead":"Iggy Pop, Thirty Seconds To Mars, Zaz, Ziggy Marley, illetve Tankcsapda, Wellhello,Quimby – csak néhány név az idei...","id":"20190424_A_varos_legnagyobb_szabadteri_hiphoporuletevel_nyit_csutortokon_Budapest_Park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2a64bc-9da2-47b4-bb9a-9e0f30ce4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95d7422-0fbf-40fb-b7e2-8a30633f7a45","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_A_varos_legnagyobb_szabadteri_hiphoporuletevel_nyit_csutortokon_Budapest_Park","timestamp":"2019. április. 24. 11:53","title":"A város legnagyobb szabadtéri hiphop-őrületével nyit a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","shortLead":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","id":"20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94d81b-f297-4d4d-b6c9-7f7f30219da2","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. április. 24. 12:32","title":"Terrorakció történt Szíriában, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","shortLead":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","id":"20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fd1df6-ce4f-468a-8284-7788ad423035","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","timestamp":"2019. április. 24. 16:04","title":"Vérző holttest feküdt a Keleti pályaudvarnál, de nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régebbi sportkocsik összértéke 60-70 millió forint lehet. ","shortLead":"A régebbi sportkocsik összértéke 60-70 millió forint lehet. ","id":"20190423_Matolcsy_fia_Porschekat_gyujt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ebda53-4de2-4c89-8068-00cd969adc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Matolcsy_fia_Porschekat_gyujt","timestamp":"2019. április. 23. 16:13","title":"Matolcsy fia Porschékat gyűjt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre egy értelmes válasz a kérdésre, hogy mi legyen az ünnepi maradékkal.","shortLead":"Végre egy értelmes válasz a kérdésre, hogy mi legyen az ünnepi maradékkal.","id":"20190423_NoAr_husveti_kihivasa_aktualisabb_nem_is_lehetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c479289-a718-4674-9c4e-1ae84a2c54c7","keywords":null,"link":"/elet/20190423_NoAr_husveti_kihivasa_aktualisabb_nem_is_lehetne","timestamp":"2019. április. 23. 09:18","title":"NoÁr húsvéti kihívása aktuálisabb nem is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság embercsempészetért. Az Iszlám Állam \"szakaszvezetője\" lehetett.","shortLead":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság...","id":"20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84724af8-1086-46c2-8e42-1ebae6548d04","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","timestamp":"2019. április. 23. 07:12","title":"Magyar Nemzet: Ez lehet a vád Hasszán F. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]