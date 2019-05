Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges szállítóhajókról, szuperteherautókról, vagy a világ leggyorsabb vonatáról. A Spektrum legújabb sorozata a legkülönlegesebb mérnöki találmányokat mutatja be.

Vélhetően sokan nem találkoztak még élőben olajfúró toronnyal, és talán azt sem tudják, hogy például a MOL is saját olajfúró toronnyal rendelkezik az Északi-tengeren, mely szerencsés esetben – ha találnak lelőhelyet – a szárazföldi termelésnek a többszázszorosára képes. Egy ilyen torony megépítése hatalmas feladat, ahogyan azé a teherhajóé is, amely képes egy 12 ezer tonnás olajfúró torony elszállítására. A Spektrumon futó, a A gépek forradalma című dokusorozatban megismerhetjük azt az 50 millió dolláros Kincs nevű óriás szállítóhajót, amely a 15 méteres hullámoknak is képes ellenállni.

Szingapúr az olajfúrótorony-gyártás fővárosa, ahol a Keppel Hajógyárban több, mint 10 ezer munkás 20 tengeri fúrótornyot gyárt le minden évben. Közülük a Laurus az egyik legújabb gyártmány, ami most az Oro Negro mexikói olajvállalatnak készül. Csak a lábazat 220 millió dollárba kerül. A Spektrum közléséből kiderül, hogy az építményt – amely egyetlen nap alatt egymillió dollárt is megtermelhet – 25 ezer kilométernyire kell elszállítani, át az Indiai és az Atlanti-óceánon a Mexikói-öböl olajmezejéig, ahol üzembe helyezik. A szállításra 43 nap áll rendelkezésre a hajónak, mely 216 méter hosszú, és 11 emelet magas és több mint egymillió részből áll. A valaha épült legkomplexebb hajó motorja 80 Hummer-ével ér fel, és 3 hónapig üzemel megállás nélkül. Mivel a torony 12 ezer tonnás, ezért semmilyen daruval nem lehet ráemelni a fedélzetre, így a hajót kell víz alá meríteni, hogy így vontassák át a rakományt. A hajó aljában lévő ballaszttartályok 8000 tonna vizet képesek tárolni, ezek fokozatos telítésével képes a hajó a merülésre, majd a víz kipumpálásával újra a felemelkedésre.

A rögzítés után következhet a 25 ezer kilométeres út, melyet egy 570 tonna acélból készített, ház méretű, kétütemű dízel motor visz végig. A hajó 50 ezer kilométert tud megtenni egy tankolással, megállás nélkül. A motorban a dugattyúk 19 000 lóerőt fejtenek ki, mely közvetlenül a főtengelyhez érkezik. Ez a 130 tonnás acélóriás 14 méteren fut végig a hajón, ez forgatja a hajó 8 méteres propellereit, amik 15 csomóval hajtják a hajót. A kapitány nem egyedül navigálja a gépet, csak úgy, ahogy a repülőknél, itt is folyamatos a kapcsolat az irányítóközponttal, akik segítenek elhagyni a szingapúri szorost, ahol egyszerre 20 hajó próbál navigálni. El is kél a segítség, a kapitány ugyanis nem lát ki a 160 méteres fúrótorony mögül – izgalmas, több mint egy hónapos utazás veszi kezdetét.

