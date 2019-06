Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2 milliónál több a nyugdíja.","shortLead":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2...","id":"20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a842b2-36ac-41f3-ae49-2aa931a50542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Havi 50 ezernél is kevesebből él 21 ezer magyar nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hollywood feldolgozza az autótörténelem talán legnagyobb csatáját, a 60-as évek Fordjának és Ferrarijának versenyét.","shortLead":"Hollywood feldolgozza az autótörténelem talán legnagyobb csatáját, a 60-as évek Fordjának és Ferrarijának versenyét.","id":"20190603_Megerkezett_az_elozetes_Matt_Damon_es_Christian_Bale_uj_filmjehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99983e5-badc-4e6b-b206-97da9bced89d","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Megerkezett_az_elozetes_Matt_Damon_es_Christian_Bale_uj_filmjehez","timestamp":"2019. június. 03. 11:49","title":"Megérkezett az előzetes Matt Damon és Christian Bale új filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá módszer, hogy lecsendesítsük a családi rémálmot.","shortLead":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá...","id":"20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fa8417-d52b-47a7-b4ad-815d63105765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","timestamp":"2019. június. 02. 20:15","title":"Narcisztikus a rokona? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta el Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.","shortLead":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg...","id":"20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7e599-4c4c-44cd-ab46-038949c88eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 02. 08:10","title":"Vízalatti drónokkal keresik a dunai hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már a célegyenesben.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak az Oppo áll jól a kijelző alá rejtett szelfikamera fejlesztésével, a Xiaomi is ott van már...","id":"20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a6c2f4-2225-45d4-a31e-708351a0b292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c761543-7c39-4fd4-935a-89018aeaf161","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_oppo_xiaomi_kijelzo_ala_tett_szelfikamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 03. 11:33","title":"Máris itt a válasz az Oppónak: a Xiaomi is kijelző alá tett kamerát villantott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","shortLead":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","id":"20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62952ec-ab9b-43ca-b3fc-b8c6a0e8549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","timestamp":"2019. június. 03. 13:10","title":"Hajókatasztrófa: Nem értenek egyet a hajó kiemelésével a dél-koreaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking Sigyn hajók balesetét. ","shortLead":"Egy olyan videó készült 3D-s grafika segítségével, amely megpróbálja rekonstruálni a múlt szerdai Hableány és Viking...","id":"20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb795011-2b41-4dc5-832b-b1699c47d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c94e8-86d9-482a-9016-5750b41bd2e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_dunai_hajobaleset_viking_sigyn_hableany_felborult_hajo_3d_modell_video","timestamp":"2019. június. 03. 14:33","title":"Új videóanimáció mutatja be a Dunán történt súlyos hajószerencsétlenséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük a rendőröknek, végül a kiérkező mentők stabilizálták a férfit, és kórházba szállították.\r

\r

","shortLead":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük...","id":"20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebd326-8010-4f9d-8e56-8db2ea204654","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 14:21","title":"Életet mentettek a rendőrök szombat éjjel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]