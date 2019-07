Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most nyilvánosságra hozott programhiba miatt idegenek is kapcsolatba léphettek a gyerekekkel a Facebook Messenger Kids nevű alkalmazásában. Állítólag több ezer szülőnek ment bocsánatkérő levél.","shortLead":"Egy most nyilvánosságra hozott programhiba miatt idegenek is kapcsolatba léphettek a gyerekekkel a Facebook Messenger...","id":"20190723_facebook_messenger_kids_hiba_uzenetkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7801813c-6b2a-4401-bff6-37f1ed0089ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b633edb4-8bf9-4c2b-a1ab-2f1c98f24b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_facebook_messenger_kids_hiba_uzenetkuldes","timestamp":"2019. július. 23. 19:33","title":"Volt egy \"kis\" gond a Facebook gyerekeknek szánt alkalmazásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","shortLead":"Kiélezett csatában 10-9-re nyert Ausztrália ellen a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui vizes...","id":"20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37cd887-dc5c-4f9b-93d1-ae1558adc6e5","keywords":null,"link":"/sport/20190723_vizes_vb_elodonto_magyar_vizilabda_valogatott","timestamp":"2019. július. 23. 11:07","title":"Vb-elődöntősök a magyar férfi vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","shortLead":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","id":"20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150b545-425b-4f6b-b9bc-f2dcb60d68d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","timestamp":"2019. július. 23. 09:17","title":"Ebből a svájci Bentleyből nem lesz most a Balkánon úri használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben azonban ez változhat.","shortLead":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben...","id":"20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb723c5-69b4-43bc-9a6e-50bf66cd15e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","timestamp":"2019. július. 23. 12:03","title":"Jó hír a vegánoknak: végre sikerült hal ízű műhalat készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18c0d0-3782-4161-88e9-4a32f8015a7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demográfiai tévhitekről és a népességfogyás előnyeiről határozott álláspontja van a norvég Jorgen Randersnek. A klímastratégia professzora szerint a Föld lakossága 2050 után gyors csökkenésnek indul, a felmelegedést viszont katasztrófa határáig tolja az emberi önzés.","shortLead":"A demográfiai tévhitekről és a népességfogyás előnyeiről határozott álláspontja van a norvég Jorgen Randersnek...","id":"20190724_Vegre_azokat_a_noket_kellene_jutalmazni_akik_nem_alapitanak_nagycsaladot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd18c0d0-3782-4161-88e9-4a32f8015a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3668-0b06-4633-9f48-d360b1ec88b4","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Vegre_azokat_a_noket_kellene_jutalmazni_akik_nem_alapitanak_nagycsaladot","timestamp":"2019. július. 24. 11:12","title":"„Végre azokat a nőket kellene jutalmazni, akik nem alapítanak nagycsaládot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le az országban.","shortLead":"Már a hőhullám előtt is kijutott a jóból a briteknek, egyetlen éjszaka alatt több tízezer villám csapott le...","id":"20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad441d-f12c-4778-a4de-aa822e07f6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_villamlas_idojaras_hohullam_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 24. 17:03","title":"Videó: 48 000 villám csapott le az Egyesült Királyságra kedden éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan elemzésében. Egyre terjed az ingatlankezelés.","shortLead":"A külső kerületek jól megközelíthető részei is kezdenek felzárkózni a belső kerületek áraihoz, áll a Balla Ingatlan...","id":"20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0027e6fa-94fb-4f13-a1f8-91e1b26f3cb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Fovarosi_alberlethelyzet_meg_mindig_tud_dragulni_a_piac","timestamp":"2019. július. 23. 10:41","title":"Fővárosi albérlethelyzet: még mindig tud drágulni a piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","shortLead":"Nem a Suzuki Vitara eddig idén a legnagyobb példányszámban eladott autó.","id":"20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b382c41-8046-4bdd-aa8a-ea217e575f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1da17-a256-4159-a710-451642ff879c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Egymast_elozgeti_a_magyarok_ket_kedvenc_autoja","timestamp":"2019. július. 24. 09:55","title":"Egymást előzgeti a magyarok két kedvenc autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]