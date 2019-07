Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","shortLead":"Még mindig a Lamborghini a poszterautó vagy már a Tesla lett az is? ","id":"20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7ee647-f905-473a-8d6f-9f253fe0d4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74ce794-dbca-45c8-bbea-f78cc91e8b3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Meg_mindig_vannak_alomautok_Melyikre_szavaznak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 25. 05:29","title":"Még mindig vannak álomautók. Melyikre szavaznak a gyerekek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök meggyőződésével ellentétben valóban itt van. Egy új jelentés arról árulkodik, hogy Trumpék még csak tudomást sem akarnak venni a folyamatról.","shortLead":"Eddig sem iparkodott Donald Trump és kormánya, hogy lépéseket tegyen a klímaváltozás ellen, ami az amerikai elnök...","id":"20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b58b529-3053-4802-b6e3-bc1cfef433e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ead7c1-da4c-419d-87c5-33d62084ea50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_donald_trump_amerikai_kormyany_weboldal_gov_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 11:33","title":"Itt az újabb bizonyíték, hogy Trump és kormánya szemében csak mese a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","shortLead":"Gerendai Károlyék 70 millió euróért adták el 2017-ben a Szigetet.","id":"20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da2619-d1c1-4b33-9195-b292b9e9359e","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_A_Sziget_a_becsultnel_joval_tobbert_cserelt_gazdat","timestamp":"2019. július. 26. 12:40","title":"A Sziget a becsültnél jóval többért cserélt gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","shortLead":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","id":"20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6710cb44-6ebf-48bf-8097-ffa410cd046b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","timestamp":"2019. július. 26. 15:12","title":"Sokkoló videó: motorosok alatt omlott össze egy híd Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324f6178-6831-47c4-8029-ab12c40bb384","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig 37 év után ezzel a darabbal tért volna vissza. ","shortLead":"Pedig 37 év után ezzel a darabbal tért volna vissza. ","id":"20190725_Faye_Dunaway_Broadway_visszateres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=324f6178-6831-47c4-8029-ab12c40bb384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a85cd7-fc43-4230-8ed1-c279a7e0fe52","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Faye_Dunaway_Broadway_visszateres","timestamp":"2019. július. 25. 13:25","title":"Faye Dunaway-t kirúgták egy Broadway-produkcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény fiúból világszerte elismert blueszenésszé. A Kobuci Kertben megrendezett VII. Óbudai Blues Fesztivál vendége a hvg.hu-nak beszélt arról, hogy miért állt be katonának, noha nehezen viseli a parancsokat, hogyan élteti tovább Németországban a déli örökségét, és arról is, hogy hányféle szállal kötődik Magyarországhoz.","shortLead":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény...","id":"20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d0436-8684-46f7-958c-d3f55b8ea589","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","timestamp":"2019. július. 25. 20:00","title":"Az amerikai, aki Németországban hallott először bluest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek megvédik a kereszténységet, és nem kérnek a bevándorlásból, mondja a kormányszóvivő, aki szerint a kormány készen áll a perre az Európai Bizottsággal a Stop Soros törvény miatt. A Magyar Helsinki Bizottság szerint a kormány nem tudja megindokolni, miért kell börtönnel fenyegetni a menekülőknek segítséget nyújtó civileket. És a tranzitzónás éheztetések miatt indult eljárást is üdvözli.\r

\r

","shortLead":"Az emberek megvédik a kereszténységet, és nem kérnek a bevándorlásból, mondja a kormányszóvivő, aki szerint a kormány...","id":"20190725_A_kormany_kiall_a_Stop_Soros_mellett_a_Helsinki_Bizottsag_udvozli_a_pert_es_a_kotelezettsegszegesi_eljarast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faaec90-6bc8-451a-8af4-c96929c26178","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_kormany_kiall_a_Stop_Soros_mellett_a_Helsinki_Bizottsag_udvozli_a_pert_es_a_kotelezettsegszegesi_eljarast","timestamp":"2019. július. 25. 13:42","title":"A kormány kiáll a Stop Soros mellett, a Helsinki Bizottság üdvözli a pert és a kötelezettségszegési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74caec86-f6fd-46fa-b68a-8ae1974365d9","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201930_kavics_es_gyemant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74caec86-f6fd-46fa-b68a-8ae1974365d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd74c81b-c232-4a6b-8f36-dbd6a2bcefa2","keywords":null,"link":"/itthon/201930_kavics_es_gyemant","timestamp":"2019. július. 25. 16:15","title":"Hamvay Péter: Kavics és gyémánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]