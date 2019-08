A következő hónapra várható a 2019-es iPhone-ok bejelentése. Eddig különféle néven emlegették a tech-sajtóban ezeket a készülékeket, most viszont kiderült, hogyan nevezheti el őket az Apple.

Nem mondható egyértelműnek az Apple névválasztási gyakorlata, legalábbis az iPhone-okat illetően. Korábban egyértelműek voltak a dolgok, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 (illetve a Plus változatok), azután viszont kimaradt az iPhone 9, viszont lett helyette római számos iPhone X. Jött utána iPhone Xs (az utótag angolul kimondva az „excess”/felesleges szócskát is idézi), illetve az iPhone XR, amelynél válójában nem is lehetett tudni, mit takar az R betű, bár a cég markeintgese adott rá egyfajta magyarázatot.

Amennyiben igazak a legfrissebb értesülések, az Apple idén egy jóval letisztultabb elnevezési rendszerre voksol – írja egy francia oldal, az ESR tartozékgyártóra hivatkozva.

© ESR

Az idei iPhone-ok ezek szerint az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max nevet kapják. Érdekes, hogy az Apple visszatér a római számról az arab számra, és persze a Pro is jobban illik a cég egyéb készülékeinek (MacBook Pro) elnevezéséhez. Úgy tűnik, hogy az iPhone 11 az igen sikeres iPhone XR megfelelője lehet. Azoknak szánják, akiknek nincs szükségük a Pro modellek valamennyi funkciójára.

