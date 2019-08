Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője váratlanul elkezdett előmelegíteni az éjszaka során, és órákon keresztül tartotta is a több mint 200 fokos hőmérsékletet.","shortLead":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője...","id":"20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c2916-bd1c-4f5e-b8f6-10dc88033a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:03","title":"Több okossütő is váratlanul felforrósodott, amíg a tulajdonosok békésen aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","shortLead":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","id":"20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8d8c7-4dd1-47ca-9eba-8cbe3821be33","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:40","title":"Három gyermek kapta a halálra vert kunmadarasi kislány szerveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fakivágások miatt háborognak sokan, mert építkezések útjában áll, ezért ledózerolják a növényeket. Pedig sok fát pusztán azzal is meg lehetne menteni, ha a rendelkezésre álló adatbázisokat összevetnének, vagy többet költenének a beruházásra. Varsóban, úgy tűnik, hogy ezt megértették.","shortLead":"Fakivágások miatt háborognak sokan, mert építkezések útjában áll, ezért ledózerolják a növényeket. Pedig sok fát...","id":"20190816_Varsoban_itatjak_a_fak_gyokereit_ha_egy_epitkezesnek_az_utjaban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45716f-5efc-4484-846a-27f85b59ad2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Varsoban_itatjak_a_fak_gyokereit_ha_egy_epitkezesnek_az_utjaban_van","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:35","title":"Ahol meg tudják óvni a kibontott fákat: Varsóban a gyökeret öntözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185557a9-e88a-461f-9d08-1dd5931ab1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy nappal az engedélyezett időpont előtt már kikerültek a Fidesz Terézvárosi szervezetének plakátjai - ezt fotók is bizonyítják. ","shortLead":"Négy nappal az engedélyezett időpont előtt már kikerültek a Fidesz Terézvárosi szervezetének plakátjai - ezt fotók is...","id":"20190820_A_kampanyidoszak_kezdete_elott_kikerultek_a_Fidesz_plakatjai_a_VI_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185557a9-e88a-461f-9d08-1dd5931ab1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82f13b-2eb8-4d34-8050-49ac3c6cec18","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_A_kampanyidoszak_kezdete_elott_kikerultek_a_Fidesz_plakatjai_a_VI_keruletben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:54","title":"A kampányidőszak kezdete előtt kikerültek a Fidesz plakátjai a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszáz dolgozó rövidesen megkaphatja a végkielégítését, de azért a végére marad feketeleves is: vélhetően több évtizedes környezetkárosító gócot kell majd felszámolni Szarvason.","shortLead":"Közel kétszáz dolgozó rövidesen megkaphatja a végkielégítését, de azért a végére marad feketeleves is: vélhetően több...","id":"20190821_Szarvasi_kavefozo_lesz_de_a_szarvasi_vasiparit_felszamoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b7f421-16f2-4e42-b900-f5c8b9e8aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144e2e23-b9ba-4a35-9f01-fb5b90663deb","keywords":null,"link":"/kkv/20190821_Szarvasi_kavefozo_lesz_de_a_szarvasi_vasiparit_felszamoljak","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:35","title":"Felszámolják a gyártót, de gyártják tovább a szarvasi kávéfőzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták a férfit, aki egy székesfehérvári szállodában három kitalált munkatársa helyett is fogyasztott, majd elment a kassza tartalmával.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki egy székesfehérvári szállodában három kitalált munkatársa helyett is fogyasztott, majd...","id":"20190821_Nem_letezo_kollegai_helyett_is_evettivott_egy_ferfi_egy_szallodaban_majd_elvitte_a_kasszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9aed53-d9bb-4a20-847f-2dcbdf0c0c58","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Nem_letezo_kollegai_helyett_is_evettivott_egy_ferfi_egy_szallodaban_majd_elvitte_a_kasszat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:43","title":"Nem létező kollégái helyett is evett-ivott egy férfi egy szállodában, majd elvitte a kasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","shortLead":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","id":"20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008652-c32c-4578-9d6d-97ce7a8db3f7","keywords":null,"link":"/sport/20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:10","title":"Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is célként tűzték ki az állítás bizonyítását.","shortLead":"Az ötlet, hogy a magyarok a hunoktól származnak, évtizedek után új erőre kapott, és ezúttal archeogenetikusok is...","id":"201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=299c10f8-22dc-4730-9227-7750327d51a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12efee7-7e40-473d-a496-3b837f58d4e6","keywords":null,"link":"/kultura/201933__hun_hagyomany__eredetmondak__szarmazastudat__oseinket_felhozad","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:00","title":"A hun-magyar rokonságot bizonyítani csak politikai megrendelésre lehet, és hozzá is fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]